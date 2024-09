Oltre 60mila posti disponibili: la Notte Europea dei Ricercatori torna con eventi in 20 città d’Italia

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Redazione

LEAF – heaL thE plAnet’s Future si prepara a coinvolgere la comunità scientifica e il grande pubblico in un’importante celebrazione della ricerca, con eventi che si terranno in tutta Italia. Con circa 500 iniziative previste e la partecipazione di quasi 2000 ricercatori e ricercatrici, la Notte Europea dei Ricercatori rappresenta un’opportunità unica per avvicinare il pubblico al mondo della scienza in una manifestazione che si svolgerà il 27 e il 28 settembre.

il programma di leaf 2023: un successo senza precedenti

oltre 60mila posti disponibili per il pubblico

La manifestazione di quest’anno promette di superare i livelli di partecipazione dello scorso anno, che avevano già registrato circa 60.000 visitatori. Secondo Matteo Martini, presidente di Frascati Scienza, l’edizione di quest’anno segna un record in termini di città coinvolte e eventi organizzati. Martini ha sottolineato l’importanza di avvicinare il pubblico alla scienza, affermando che LEAF è diventato un marchio consolidato nel panorama della divulgazione scientifica in Italia. Gli eventi spaziano su una vasta gamma di discipline, dimostrando l’impegno delle università e dei centri di ricerca per un futuro sostenibile.

La Settimana della Scienza, che anticiperà la Notte Europea, si articolerà dal 21 al 28 settembre, approfondendo eventi tra cui conferenze, laboratori e momenti di interazione tra professionisti e pubblico. LEAF si propone di rendere la scienza accessibile e affascinante, incoraggiando la collaborazione tra le diverse istituzioni scientifiche e i visitatori di tutte le età.

l’importanza del tema ambientale

Il tema centrale della manifestazione, come spiegato dai coordinatori, è quello dell’ambiente. LEAF offre un’importante piattaforma in cui si discute il futuro del nostro pianeta e le sfide attuali legate alla sostenibilità. Attraverso eventi che coinvolgono reti di ricerca e comunità locali, l’intento è di mettere in luce le scoperte e le innovazioni che possono contribuire a preservare le risorse e migliorare la qualità della vita.

prenotazioni e informazioni per partecipare

come garantire il proprio posto agli eventi di leaf

Le prenotazioni per partecipare alla Notte Europea dei Ricercatori sono aperte dal 12 settembre. Gli interessati possono registrarsi gratuitamente visitando il sito ufficiale della manifestazione. Una volta selezionato il programma adatto, sarà possibile navigare tra centinaia di eventi suddivisi per categorie e località, facilitando la scelta di iniziative vicine e affini agli interessi del singolo visitatore.

Ogni partecipante avrà l’opportunità di esplorare eventi che spaziano dalla sostenibilità ambientale a progetti innovativi nel campo della tecnologia e della salute. Le informazioni dettagliate riguardanti ogni attività e le modalità di accesso ai vari eventi saranno disponibili sul portale dedicato.

la magia del science buffet

Il 14 e il 15 settembre, inizia l’anteprima della Notte con il Science Buffet, un evento gastronomico che presenta la scienza in un contesto inedito e coinvolgente. Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e Arsial, la manifestazione propone laboratori, degustazioni e quiz mirati a stimolare curiosità e apprendimento. Frascati diventerà così un palcoscenico per i prodotti tipici locali come la Porchetta di Ariccia, il pane di Genzano e il pecorino romano, offrendo un’esperienza multisensoriale che unisce il gusto alla scienza.

dettagli sulla settimana della scienza

dall’Ex Cartiera Latina all’evento centrale della Notte

La Settimana della Scienza, che culminerà con la Notte Europea, partirà dall’Ex Cartiera Latina di Roma. Questo tradizionale evento di avvicinamento propone una serie di attività per il pubblico di tutte le età, alimentando l’entusiasmo per la scienza. Si prevede che la Notte, il 27 settembre, coinvolga oltre 900 eventi in 32 città, creando un’atmosfera di partecipazione e scoperta larga.

Università e istituzioni di ricerca contribuiranno variando l’offerta: dall’escape room per la sostenibilità di Parma agli eventi pratici di matematica e logica a Potenza. Anche in città come Piacenza e Palermo si cercheranno di affrontare le sfide contemporanee in modo innovativo. Questo ampio spettro di iniziative rappresenta un’iniziativa lunga e articolata che mira a celebrare il progresso scientifico e la ricerca, rendendo la scienza accessibile a tutti.

le città protagoniste della Notte

le località che ospiteranno eventi scientifici

Tante le città italiane che apriranno le porte alla scienza per questa manifestazione. Ariccia, Carbonia, Cassino, Frascati, Roma e molte altre si uniranno in un abbraccio collettivo al sapere scientifico. Ogni località offrirà il proprio unique mix di eventi, incentrati su ricerche locali e contributi esemplari della comunità scientifica.

Con questa vasta rete di eventi, la Notte Europea dei Ricercatori si prefigge non solo di informare e coinvolgere, ma anche di ispirare un intero movimento culturale attorno alla scienza. Si tratta di un’opportunità imperdibile per esplorare il mondo della ricerca, che promette di rimanere nel cuore e nella mente dei partecipanti molto tempo dopo la sua conclusione.