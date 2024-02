Omicidio madre e sorella fidanzata a Cisterna: fuga miracolosa

Uomo uccide madre e sorella della fidanzata a Cisterna di Latina

Un tragico evento ha scosso la tranquilla cittadina di Cisterna di Latina, dove un uomo ha ucciso la madre e la sorella della sua fidanzata. La ragazza è riuscita a fuggire, mentre le due donne hanno perso la vita nel corso di una violenta lite.

Duplice omicidio a Cisterna di Latina

Il terribile episodio si è verificato nel quartiere San Valentino, dove i corpi delle vittime sono stati ritrovati all’interno di una casa. Secondo le prime informazioni, le due donne hanno cercato di fermare l’uomo durante la discussione, ma purtroppo sono state uccise.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e il personale del 118. Nel frattempo, l’uomo sospettato di essere l’autore del duplice omicidio è stato fermato a Latina dagli agenti della squadra Mobile della Questura.

“Una tragedia senza precedenti”

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Cisterna di Latina. Le autorità stanno ancora indagando per comprendere i motivi che hanno portato a questa terribile tragedia. Come riportato dall’ANSA, il sindaco di Cisterna di Latina, Nome Cognome, ha commentato: “È una tragedia senza precedenti che ha colpito la nostra comunità. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e siamo vicini alla ragazza coinvolta in questo dramma”.

Le indagini sono ancora in corso e si spera che possano fornire risposte e giustizia per le vittime. La comunità di Cisterna di Latina si unisce nel dolore e nella solidarietà alle famiglie coinvolte in questa terribile tragedia.

