Onorificenza dell’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio conferita a Fazzolari in Ucraina

Giovanbattista Fazzolari decorato con l’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario italiano, è stato recentemente decorato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky con l’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio (III grado). Questa onorificenza è stata conferita in occasione del secondo anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina. Secondo quanto riportato da Palazzo Chigi, l’onorificenza è stata assegnata a Fazzolari per il suo “significativo contributo personale al rafforzamento della cooperazione interstatale, al sostegno della sovranità statale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e alla promozione dello Stato ucraino nel mondo”.

Riconoscimento per il Sottosegretario Fazzolari

Il Presidente Zelensky aveva firmato il Decreto per conferire l’Ordine a Fazzolari già nel settembre 2023. Questo gesto sottolinea l’apprezzamento e il riconoscimento dell’impegno del sottosegretario italiano nel sostenere l’Ucraina in un momento cruciale per la sua sovranità e integrità territoriale. L’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio è un segno tangibile della gratitudine dell’Ucraina verso coloro che si sono distinti nel promuovere valori di cooperazione e sostegno reciproco tra nazioni.

Un Legame Internazionale Forte e Duraturo

Questo gesto non solo rafforza i legami tra Italia e Ucraina, ma sottolinea anche l’importanza di sostenere la sovranità e l’integrità territoriale di ogni nazione. L’impegno di Giovanbattista Fazzolari e il suo riconoscimento da parte del presidente Zelensky evidenziano la volontà di entrambi i paesi di lavorare insieme per promuovere valori di pace, cooperazione e rispetto reciproco a livello internazionale. L’Ordine conferito al sottosegretario italiano rappresenta un simbolo tangibile di questa collaborazione e del sostegno reciproco tra Italia e Ucraina.

