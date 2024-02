Operaio nel Parmense cade da un’impalcatura: grave incidente sul lavoro

Incidente in cantiere a Salsomaggiore Terme: operaio cade da impalcatura

Un operaio di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’impalcatura montata su un tetto in un cantiere a Salsomaggiore Terme, nel Parmense. L’uomo è precipitato da una altezza di circa tre metri, finendo su un solaio sottostante. È stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi, con una prognosi attualmente riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, il servizio di emergenza 118 e il personale della medicina del lavoro che ha avviato le indagini per comprendere le dinamiche dell’accaduto.

Al momento dell’incidente, l’operaio coinvolto risultava regolarmente assunto presso l’azienda responsabile dei lavori di ristrutturazione. Le autorità competenti stanno attualmente svolgendo accertamenti per comprendere le dinamiche che hanno portato alla caduta dell’uomo dall’impalcatura. Si tratta di un evento grave che evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili e la necessità di rispettare rigorosamente i protocolli per prevenire incidenti sul lavoro.

Al momento, la prognosi per l’operaio caduto da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione a Salsomaggiore Terme rimane riservata. La gravità delle sue condizioni richiede un’attenta valutazione da parte del personale medico, che sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione. L’incidente rappresenta un campanello d’allarme sull’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori in ambienti ad alto rischio come i cantieri edili, sottolineando la necessità di adottare tutte le misure necessarie per prevenire simili tragedie sul lavoro.

