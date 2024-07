Operazione Antimafia contro una Centrale di Riciclaggio a Roma: Il Colpo alla Criminalità Organizzata

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nel mirino dell’operazione della Direzione Investigativa Antimafia finisce una vasta rete di riciclaggio che ha interessi in tutta Italia, con epicentro a Roma. L’azione mirata è scaturita da un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia. Le misure cautelari riguardano ben 18 persone ritenute coinvolte in due associazioni criminali, con l’aggravante mafiosa, dediti a estorsioni, usura, fittizie intestazioni di beni, riciclaggio e autoriciclaggio, con reinvestimenti illeciti. La rete criminale avrebbe agevolato clan mafiosi della camorra, della ‘ndrangheta e altri gruppi criminali, costringendo all’azione oltre 500 operatori.

La Centrale di Riciclaggio: Il Cuore Oscuro dell’Attività Criminale

Le indagini avviate nel marzo 2018 dalla Direzione Investigativa Antimafia hanno portato alla luce una sofisticata centrale di riciclaggio operante a Roma, ma con ramificazioni in tutto il Paese. L’organizzazione criminale avrebbe sfruttato i legami con le varie associazioni mafiose per esercitare pressioni e avvalersi di armi da guerra e comuni da sparo. Oltre alle misure cautelari personali, il Giudice per le Indagini Preliminari ha deciso il sequestro di tre società e di un importo pari a euro 131.826.000,00, frutto di attività illecite, coinvolgendo in totale 57 indagati.

La Battaglia contro il Riciclaggio: Un Colpo Decisivo alla Criminalità

L’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma rappresenta un duro colpo al cuore del sistema di riciclaggio operante nel Paese. Le indagini serrate e il coordinamento tra le varie agenzie investigative hanno portato alla luce una rete criminale intricata e pericolosa, capace di infiltrarsi in diversi settori economici. La lotta contro il riciclaggio resta uno dei pilastri fondamentali nella battaglia contro la criminalità organizzata, e operazioni come questa dimostrano l’impegno e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni illeciti così diffusi e dannosi per la società.

Approfondimenti