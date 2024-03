Operazione di Salvataggio sul Monte Vettore

Nel cuore delle montagne dell’Appennino centrale, precisamente sul Monte Vettore, si sta svolgendo un’intervento di salvataggio ad alto rischio.

La Chiamata di Soccorso

Nel primo pomeriggio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno reso impossibile la prosecuzione dell’escursione, tre escursionisti hanno preso la difficile decisione di rifugiarsi nel Locale di Emergenza del Bivacco Zilioli. Una volta al sicuro, hanno prontamente allertato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

Le Squadre di Soccorso Entrano in Azione

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai vigili del fuoco, si sono immediatamente mobilitati per raggiungere i tre escursionisti in difficoltà. Dopo aver pianificato l’operazione di salvataggio, le squadre hanno iniziato la discesa verso Forca di Presta, con l’obiettivo di portare tutti in salvo in tempi rapidi e sicuri.