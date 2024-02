Orsa F56 uccisa da un compagno di specie

L’orsa F56 trovata morta in Trentino: la causa della morte

L’orsa F56, rinvenuta senza vita nel comune di Cavedago il 16 giugno 2023, è stata vittima di un altro orso. Secondo i risultati delle analisi tossicologiche e dell’autopsia condotta dai medici veterinari specializzati del Centro specialistico di medicina forense veterinaria dell’Izsve e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria, la causa del decesso è da attribuire a un’uccisione da parte di un conspecifico. Questa importante scoperta è stata riportata nel rapporto “Grandi carnivori in Trentino” pubblicato nel gennaio 2024 nella sezione “Orso e grandi carnivori” del sito del Servizio foreste e servizio fauna della Provincia di Trento.

