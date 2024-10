Ottobre, Mese della Prevenzione Oncologica Femminile: Dove recarsi a Roma per un controllo?

Ultimo aggiornamento il 3 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Ottobre, Mese della Prevenzione Oncologica Femminile: L’Importanza di Fare Prevenzione

Ottobre è universalmente riconosciuto come il Mese della Prevenzione Oncologica Femminile, un momento dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione dei tumori che colpiscono le donne. In questo periodo, le iniziative si moltiplicano per promuovere la consapevolezza e sottolineare quanto sia cruciale un approccio proattivo alla salute femminile.

La prevenzione è una strategia fondamentale per ridurre il rischio di sviluppare malattie oncologiche. Statisticamente, l’intervento precoce può migliorare significativamente le probabilità di successo dei trattamenti, riducendo la mortalità e migliorando la qualità della vita delle donne. Durante il Mese Rosa, l’attenzione si concentra su malattie come il cancro al seno, al collo dell’utero, alla pelle e altri tipi che possono colpire le donne.

DMlab Infernetto: Eccellenza nella Prevenzione Oncologica a Roma

Nel cuore di Roma, il centro medico specialistico DMlab Infernetto emerge come punto di riferimento per la prevenzione oncologica femminile. Con una particolare attenzione dedicata al benessere delle donne, il centro propone, proprio nel mese di ottobre, un programma intensivo dedicato alla prevenzione.

Esami e Servizi Offerti per la Prevenzione Oncologica Femminile

Il DMlab Infernetto offre una gamma completa di esami, concentrati sulle principali aree di rischio per la salute femminile. Questi includono:

Ginecologia: Da controlli di base a pacchetti più completi, gli esami ginecologici sono essenziali per monitorare la salute riproduttiva e prevenire patologie.

Da controlli di base a pacchetti più completi, gli esami ginecologici sono essenziali per monitorare la salute riproduttiva e prevenire patologie. Senologia: Gli esami senologici sono cruciali per la precoce individuazione di anomalie al seno, aumentando le possibilità di trattamento efficace.

Gli esami senologici sono cruciali per la precoce individuazione di anomalie al seno, aumentando le possibilità di trattamento efficace. Endocrinologia: Questi test valutano il funzionamento delle ghiandole endocrine che possono influenzare diversi aspetti della salute femminile, compreso il rischio oncologico.

Questi test valutano il funzionamento delle ghiandole endocrine che possono influenzare diversi aspetti della salute femminile, compreso il rischio oncologico. Dermatologia: Controlli specifici per la pelle, come la screening per il melanoma, sono vitali per rilevare precocemente segni di cancro della pelle.

Pacchetti Prevenzione Offerti a Ottobre da DMlab Infernetto

Durante il mese di ottobre, DMlab Infernetto offre vari pacchetti di prevenzione a tariffe agevolate, tra cui:

Check-Up Donna a €82: un esame generale per valutare lo stato di salute.

a €82: un esame generale per valutare lo stato di salute. Check-Up Donna + Tiroide a €92: aggiunge una valutazione specifica della funzionalità tiroidea.

a €92: aggiunge una valutazione specifica della funzionalità tiroidea. Ginecologia Base e Plus , con prezzi che vanno dai €159 ai €210.

e , con prezzi che vanno dai €159 ai €210. Senologia a €150: essenziale per la valutazione della salute del seno.

a €150: essenziale per la valutazione della salute del seno. Oncologia Donna Base e Plus , da €315 a €645, per un approfondimento oncologico.

e , da €315 a €645, per un approfondimento oncologico. Melanoma a €180: per la prevenzione e la valutazione del rischio di melanoma.

a €180: per la prevenzione e la valutazione del rischio di melanoma. Check-Up Epatico a €49: per monitorare la salute del fegato.

Perché Partecipare a Queste Iniziative?

Approfittare delle iniziative di prevenzione proposte da centri di eccellenza come DMlab Infernetto durante il Mese Rosa non solo aumenta la consapevolezza su un tema tanto importante, ma rappresenta anche un investimento proattivo nella propria salute futura. La prevenzione è sempre il miglior trattamento. Proteggi il tuo benessere, non solo a ottobre, ma tutto l’anno.

Prendere iniziative preventive, come quelle proposte da DMlab Infernetto, è fondamentale non solo durante il Mese Rosa ma per tutto l’anno. Proteggi il tuo benessere e quello dei tuoi cari con l’aiuto di professionisti qualificati e tecnologie avanzate.