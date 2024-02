Pancreas: Nuovo farmaco aumenta sopravvivenza cancro metastatico

Lotta al Cancro del Pancreas: Nuove Speranze con l’Irinotecano Liposomiale Pegilato

Il cancro del pancreas rappresenta una sfida difficile, con una prognosi severa e un numero significativo di casi in Italia ogni anno. L’irinotecano liposomiale pegilato (Nal-Iri), recentemente autorizzato per il rimborso dall’Agenzia del farmaco (Aifa), offre una nuova speranza ai pazienti affetti da cancro del pancreas in fase metastatica. Secondo Servier, questo farmaco è il primo e unico approvato per il trattamento di seconda linea, garantendo benefici significativi in termini di sopravvivenza.

“Per una corretta e tempestiva diagnosi è fondamentale rivolgersi a un centro specializzato, come le Pancreas Unit, con un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale predefinito e integrato, personale competente e elevati volumi di trattamento.” – Michele Reni, direttore del Programma strategico di coordinamento clinico, Pancreas center, Irccs ospedale S. Raffaele, Milano.

Sintomi e Complessità del Tumore al Pancreas

Il tumore al pancreas è noto per la sua difficoltà di diagnosi e la prognosi infausta, con una sopravvivenza a 5 anni molto bassa. La diagnosi tardiva, la complessità biologica e le limitate opzioni terapeutiche rendono questa neoplasia estremamente sfidante da trattare. Le forme metastatiche sono particolarmente complesse a causa delle caratteristiche del tumore, come lo strato stromale denso che può ostacolare l’efficacia dei farmaci.

“Questa neoplasia ha forti bisogni insoddisfatti a causa di una diagnosi spesso tardiva, della complessità biologica, delle poche opzioni terapeutiche disponibili e dell’alta specializzazione richiesta per una corretta ed efficace presa in carico, diagnosi e cura.” – Anonimo.

Innovazione nel Trattamento del Cancro del Pancreas

L’irinotecano liposomiale pegilato (Nal-Iri) rappresenta un’innovazione nel trattamento del cancro del pancreas, sfruttando la nanotecnologia per massimizzare l’efficacia antitumorale. Grazie alle nanoparticelle liposomiali, il farmaco può raggiungere in modo più efficace il tessuto tumorale, migliorando la distribuzione del principio attivo e la sua stabilità. Studi come Napoli-1 hanno dimostrato un significativo miglioramento della sopravvivenza mediana e una maggiore tollerabilità rispetto ad altri trattamenti.

“Nal-Iri rappresenta lo schema di riferimento per la seconda linea terapeutica, grazie a una maggiore tollerabilità, un’efficacia più solida e un vantaggio in termini sia di sopravvivenza che di qualità di vita.” – Michele Milella, professore di Oncologia.

L’approvazione di Nal-Iri come trattamento di prima linea negli Stati Uniti e i risultati positivi ottenuti in studi reali confermano l’efficacia e l’importanza di questa terapia per i pazienti affetti da cancro del pancreas. Offrire nuove opzioni terapeutiche e migliorare la qualità di vita dei pazienti rappresenta una svolta significativa nella lotta contro questa malattia difficile da trattare.

