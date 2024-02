Papa influenzato, annullate udienze oggi. Angelus domenica confermato.

Papa Francesco assente alle udienze per influenza

Papa Francesco non parteciperà alle udienze di oggi a causa di un lieve stato influenzale, come confermato dalla sala stampa vaticana. Tuttavia, è confermato l’Angelus di domani in Piazza San Pietro. L’agenda prevedeva un incontro del Pontefice con i diaconi della diocesi di Roma. Dopo aver concluso gli Esercizi spirituali in Vaticano ieri, il Papa ha deciso di sospendere gli impegni odierni a causa della sua leggera influenza.

“Una settimana di ritiro nel corso della quale gli impegni del Pontefice, inclusa l’udienza generale del mercoledì, erano stati sospesi. Ora la leggera influenza ha consigliato di sospendere gli impegni di oggi.”

Il messaggio ai diaconi

Nel discorso preparato per l’udienza annullata, Papa Francesco esorta i diaconi di Roma a essere “fedeli cooperatori” mentre si preparano a diventare sacerdoti. Sottolinea che la Chiesa non chiede loro di essere leader, ma di essere cooperatori, lavorando insieme agli altri. Il Pontefice enfatizza l’importanza di essere sempre in formazione e di evitare l’autosufficienza nel ministero.

“Quanto è importante oggi continuare la formazione, e non da soli, ma sempre in contatto con chi, chiamato ad accompagnarvi, ha percorso più strada nel ministero; e farlo con apertura di cuore, per non cedere alla tentazione di gestire la vita per conto proprio, diventando così facili prede delle tentazioni più varie”.

Promuovere la collaborazione e la formazione

Papa Francesco sottolinea l’importanza di essere cooperatori e di lavorare insieme nel ministero. Invita i diaconi a essere ministri sempre in formazione, evitando di pensare di essere autonomi. Il Pontefice enfatizza la necessità di continuare a formarsi e di rimanere in contatto con figure più esperte nel ministero, per evitare di cadere nelle tentazioni e di gestire la propria vita in modo isolato.

About The Author