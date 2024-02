“Piano strategico dell’associazione Guidesi per mantenere la Lombardia al vertice dell’industria manifatturiera europea”

La Lombardia: locomotiva europea dell’industria manifatturiera

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha analizzato i dati del recente ‘Booklet Economia’ realizzato dal Centro studi di Assolombarda. Secondo il rapporto, la crescita del Pil lombardo è a livelli asiatici, raggiungendo il 5,5% nel 2023. Questo successo non è casuale, ma è il risultato di una strategia ben definita.

Da un anno, la Lombardia si è affermata come la principale regione manifatturiera d’Europa. L’obiettivo è mantenere questa posizione di leadership. L’assessore Guidesi afferma: “Abbiamo un piano industriale solido per il settore manifatturiero e anche gli altri settori, come l’agricoltura e il turismo, contribuiscono in modo significativo al nostro successo”.

La crescita economica dell’anno precedente è stata determinata da diversi fattori, ma l’assessore Guidesi sottolinea in particolare il ruolo fondamentale del settore manifatturiero e delle esportazioni. Questi settori hanno svolto un ruolo chiave nel promuovere la crescita economica della Lombardia.

Il successo del settore manifatturiero e delle esportazioni

Il settore manifatturiero è stato un pilastro fondamentale per la crescita economica della Lombardia. Grazie a una strategia industriale ben definita, la regione è riuscita a posizionarsi come la locomotiva europea dell’industria manifatturiera. L’assessore Guidesi spiega che la Lombardia ha puntato sulla diversificazione e sull’innovazione per mantenere la sua competitività.

Inoltre, le esportazioni hanno svolto un ruolo chiave nel successo economico della Lombardia. La regione ha sviluppato una forte presenza sui mercati internazionali, esportando i propri prodotti in tutto il mondo. Questo ha contribuito a stimolare la crescita economica e a creare nuove opportunità di lavoro.

Un piano industriale per il futuro

La Lombardia non intende fermarsi qui. L’assessore Guidesi sottolinea che la regione ha un piano industriale ambizioso per il futuro. L’obiettivo è continuare a sostenere il settore manifatturiero e promuovere la diversificazione economica.

Guidesi afferma: “Vogliamo mantenere la nostra posizione di leadership nell’industria manifatturiera, ma vogliamo anche sviluppare altri settori, come l’agricoltura e il turismo, che possono contribuire in modo significativo alla crescita economica della Lombardia”.

La Lombardia ha dimostrato di essere una regione all’avanguardia nell’industria manifatturiera e nel commercio internazionale. Grazie a una strategia ben definita e a un piano industriale ambizioso, la regione è riuscita a raggiungere livelli di crescita del Pil paragonabili a quelli delle economie asiatiche. Questo successo è il risultato di un impegno costante per l’innovazione e la diversificazione economica. La Lombardia è pronta a continuare a guidare l’Europa nel settore manifatturiero e a promuovere la crescita economica in tutti i settori.

