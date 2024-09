Podistica 2007 Tor Tre Teste: il punto di riferimento per i corridori a Roma

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Redazione

Se sei un appassionato di corsa, sia che tu sia un neofita o un podista esperto, la Podistica 2007 Tor Tre Teste rappresenta una realtà ideale per te. Questo gruppo sportivo offre un ambiente accogliente dove condividere la passione per la corsa, migliorare le proprie capacità tecniche e partecipare attivamente a una comunità di sportivi.

La storia della Podistica 2007 Tor Tre Teste

Un’origine recente ma promettente

La Podistica 2007 Tor Tre Teste è stata fondata nel gennaio 2007, in un periodo in cui la comunità di corridori di Roma stava crescendo. È risultato evidente, fin dai primi passi, che l’obiettivo della società fosse quello di creare uno spazio per tutti gli appassionati di corsa, con l’intenzione di favorire l’inclusione e la crescita sportiva dei membri.

Nel 2014, la società ha effettuato una fusione con l’Atletica del Parco, ampliando la propria base di soci e il numero di eventi e attività organizzati. Questo passaggio ha segnato un ulteriore sviluppo della società, che ha visto un aumento di partecipazione e un arricchimento delle risorse a disposizione dei membri.

La sede: un impianto all’avanguardia

La Podistica 2007 Tor Tre Teste ha la propria sede presso l’impianto di atletica Antonio Nori, situato in largo Serafino Cevasco. Questa struttura offre ai membri spazi adeguati per l’allenamento e l’organizzazione di eventi podistici. La scelta di questo impianto è stata strategica, permettendo ai corridori di allenarsi in un contesto professionale, con tutte le comodità del caso.

I benefici dell’iscrizione al gruppo

Quote e vantaggi per i membri

L’iscrizione alla Podistica 2007 Tor Tre Teste è accessibile e molto vantaggiosa. Per il 2023, la quota annuale per gli uomini è fissata a 50 euro, mentre per le donne è di 40 euro. Questa cifra non comprende solamente il tesseramento FIDAL, necessario per competere ufficialmente, ma garantisce anche l’accesso ai vari servizi offerti dalla società.

Tra i servizi disponibili agli iscritti ci sono l’iscrizione alle gare, il ritiro e la consegna del pettorale, e il servizio di deposito borse per le competizioni organizzate dalla società. Questo sistema semplifica la partecipazione degli atleti alle gare, rendendo l’esperienza complessiva più fluida e piacevole.

Un ambiente di amicizia e solidarietà

Uno degli aspetti più apprezzati dai membri della Podistica 2007 Tor Tre Teste è il senso di comunità che si respira all’interno del gruppo. Qui, ogni corridore, indipendentemente dalla propria esperienza o dal livello di abilità, viene accolto e supportato. Questo approccio inclusivo favorisce la creazione di legami tra i membri, che si trasformano in un vero e proprio gruppo di amici che si allenano insieme e si sostengono a vicenda.

Come unirsi al gruppo

Le modalità di registrazione

Per unirsi al gruppo sportivo Podistica 2007 Tor Tre Teste, è possibile procedere in modo semplice e veloce. È necessario effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Le coordinate bancarie per il pagamento sono le seguenti: Podistica 2007 Tortreteste, codice IBAN IT43X0832739110000000001802. Una volta effettuato il pagamento, ci si può recare presso la sede della società per completare l’iscrizione e ricevere le informazioni necessarie per iniziare il proprio percorso sportivo.

Eventi e attività

La Podistica 2007 Tor Tre Teste organizza con regolarità eventi e competizioni, dando ai membri l’opportunità di mettersi alla prova e di migliorare le proprie performance. Partecipare a queste attività è fondamentale non solo per la crescita individuale, ma anche per contribuire a creare un’atmosfera vivace e stimolante all’interno del gruppo.

La Podistica 2007 Tor Tre Teste rappresenta così una realtà concreta per tutti coloro che desiderano approfondire la propria passione per la corsa, in un ambiente accogliente e professionalmente organizzato. Unisciti alla comunità e scopri cosa significa far parte di un grande gruppo di amici uniti dalla passione per il podismo.