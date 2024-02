Polemica spot senza cinture: Ministero promette cambiamenti

Polemica sugli Spot del Mit per la Sicurezza Stradale

La recente campagna pubblicitaria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha scatenato polemiche per la sua rappresentazione di comportamenti pericolosi alla guida, come l’uso di droghe, la distrazione con i telefonini e l’alta velocità. I video mostrano giovani senza cintura, suscitando critiche. Il regista Daniele Falleri ha dichiarato che i filmati verranno modificati prima della messa in onda, mentre il ministero precisa che la programmazione non è stata definita.

Gli spot evidenziano comportamenti scorretti di giovani in auto: fumare uno spinello, distrarsi con il cellulare e viaggiare ad alta velocità. Mostrano due possibili esiti: un incidente in caso di scelta errata e una serata positiva se si evitano tali comportamenti. Il pilota-testimonial Giancarlo Fisichella sottolinea l’importanza di fare la scelta giusta. Le critiche sui social sono state molte, coinvolgendo anche esponenti politici.

Reazioni Politiche e Intervento del Regista

Il capogruppo del Partito Democratico in commissione vigilanza Rai, Stefano Graziano, ha chiesto di bloccare la campagna, seguito da deputati del Movimento 5 Stelle che attaccano Matteo Salvini. Il regista Falleri ha difeso gli spot come strumento educativo per sensibilizzare i giovani sui rischi della guida. Ha annunciato modifiche per mantenere l’obiettivo educativo e evitare distrazioni dal messaggio principale.

Falleri ha espresso rammarico per le polemiche, sottolineando che gli spot mirano a sensibilizzare sulle conseguenze di comportamenti quotidiani senza filtri. L’obiettivo principale resta la sensibilizzazione per contribuire a salvare vite umane. Le modifiche apportate mirano a mantenere l’effetto educativo senza distogliere l’attenzione dal messaggio centrale della sicurezza stradale.

About The Author