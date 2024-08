Polemiche a Roma: il sondaggio sul futuro di Dybala scatena reazioni contrastanti in città

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un recente sondaggio proposto dal Comune di Roma ha acceso un acceso dibattito nella capitale, coinvolgendo non solo i tifosi romanisti ma anche le forze politiche locali. La domanda riguardava il motivo che ha spinto il calciatore Paulo Dybala a restare a Roma, e le reazioni non si sono fatte attendere. Le opposizioni, inclusi esponenti di spicco come Claudio Lotito, presidente della Lazio, hanno criticato l’iniziativa, definendola inappropriata e poco pertinente alle reali esigenze dei cittadini.

Il sondaggio del Comune: contesto e contenuti

Un’iniziativa unica e controversa

Durante il pomeriggio, il Comune di Roma ha lanciato un sondaggio sul proprio canale WhatsApp, un mezzo di comunicazione molto utilizzato che conta oltre 227.000 iscritti. La domanda posta ai romani era: “Cosa avrà convinto Dybala a restare a Roma?”. Quattro scelte erano disponibili per gli utenti, tra cui le opzioni più votate sono state “I romani”, che ha ottenuto oltre 1.600 consensi, e “Le bellezze della città” con 472 voti. Seguivano “La bontà del cibo” con 362 voti e “I nasoni”, le iconiche fontanelle romane, che hanno registrato una sorprendente popolarità.

Pierluca Tagariello, direttore comunicazione istituzionale del Campidoglio, ha spiegato che l’intento era quello di avviare una riflessione divertente e leggera attorno all’amore per Roma. Tuttavia, ciò non è bastato a placare le critiche provenienti dai vari gruppi politici.

Le reazioni delle opposizioni

Il sondaggio ha suscitato un’ondata di polemiche tra i rappresentanti delle opposizioni. Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega, ha definito l’iniziativa “inaccettabile e vergognosa”, accusando il sindaco Roberto Gualtieri di cercare visibilità a scapito delle questioni più serie che affliggono la città, come gli incendi e la difficile viabilità dovuta ai cantieri del Giubileo. Santori ha messo in evidenza il rischio di distrazione rispetto alle priorità della cittadinanza, commentando che tali sondaggi sarebbero più appropriati per le questioni relative all’amministrazione dei servizi pubblici.

Il dibattito sul ruolo del Comune e la gestione della comunicazione

Critiche e ironia politica

Al di là delle contestazioni più aspre, il dibattito ha suscitato anche toni ironici. Giuseppe Cangemi, consigliere alla Regione Lazio in quota Forza Italia, ha sarcasticamente sottolineato che “perlomeno il sindaco si occupa di qualcosa”. Tuttavia, anche lui ha avvertito che le priorità dovrebbero essere altre. La ricerca di divertimento attraverso un sondaggio di questo tipo su un tema sportivo solleva interrogativi sulla direzione in cui il sindaco starebbe portando l’amministrazione capitale.

Il punto di vista di Claudio Lotito

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha aggiunto un ulteriore livello alla polemica, esprimendo incredulità per la scelta di coinvolgere i cittadini in un sondaggio riguardante solo un calciatore della Roma. Lotito ha messo in discussione il senso di tali iniziative, evidenziando che Roma ha due squadre di calcio di rilievo e che sarebbe più appropriato sondare l’interesse dei cittadini riguardo alla squadra biancoceleste. Secondo Lotito, le domande dovrebbero focalizzarsi sulle emergenze cittadine anziché su questioni che riguardano la sfera sportiva.

Il dibattito continua a segnalare una persistente disconnessione tra la comunicazione istituzionale e le esigenze quotidiane dei romani, mentre i cittadini rimangono in attesa di maggior attenzione da parte del loro governo locale sui temi che realmente contano per il loro benessere e la qualità della vita nella capitale.