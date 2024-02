Politecnico Milano e Sapienza Roma: tra le prime 100 università al mondo

Il Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma tra le migliori università al mondo

Secondo la classifica 2023 World Reputation Ranking pubblicata da Times Higher Education (The), il Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma sono tra i primi cento atenei migliori al mondo. Questa prestigiosa classifica si basa su un sondaggio di opinione tra accademici, che hanno il compito di nominare le università che ritengono essere le migliori per ricerca e insegnamento.

Le università italiane nella classifica

Oltre al Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma, altre due università italiane sono presenti nella classifica. L’Università di Bologna si posiziona nella fascia 126-150, mentre l’Università di Padova si trova nella fascia 176-200. Questo riconoscimento conferma l’eccellenza delle università italiane nel panorama accademico internazionale.

Le prime posizioni della classifica

Le prime posizioni della classifica sono occupate da istituzioni di grande prestigio. Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Oxford e University of Cambridge si posizionano ai vertici della classifica, confermando la loro reputazione come le migliori università al mondo.

Come si evince da questa classifica, l’Italia può vantare alcune delle migliori università al mondo. Il Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma, insieme all’Università di Bologna e di Padova, rappresentano un’eccellenza nel campo dell’istruzione e della ricerca. Questi risultati sono il frutto del duro lavoro e dell’impegno di docenti e studenti che contribuiscono a rendere queste università dei veri e propri centri di eccellenza accademica.

