Presentata la Carta della Qualità dei Servizi per il Servizio Scolastico Integrato a Roma

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Carta della Qualità dei Servizi di Risorse per Roma è stata recentemente presentata presso la scuola d’infanzia Case e Campi, situata nel XV municipio, zona Giustiniana. Questo strumento segna un passo significativo per il miglioramento del Servizio Scolastico Integrato, contribuendo alla trasparenza e alla qualità dei servizi offerti. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri della comunità scolastica, che hanno discusso le novità introdotte a nove mesi dall’internalizzazione del servizio.

L’importanza della carta della qualità dei servizi

Cos’è la Carta della Qualità?

La Carta della Qualità dei Servizi rappresenta un impegno dell’amministrazione comunale per garantire standard elevati nei servizi scolastici. Essa contiene informazioni dettagliate sugli obiettivi qualitativi e quantitativi che il Comune di Roma si propone di raggiungere attraverso Risorse per Roma. Questa iniziativa mira a stabilire un sistema di monitoraggio continuo del servizio, che consentirà non solo di misurare l’efficacia delle azioni intraprese, ma anche di raccogliere feedback diretto dalle famiglie e dalla comunità educativa.

Trasparenza e partecipazione

Uno degli elementi chiave della Carta è la possibilità per gli utenti, inclusi genitori e insegnanti, di segnalare problematiche, suggerire miglioramenti e contribuire attivamente alla qualità del servizio. Questo approccio inclusivo permette di costruire un ambiente educativo migliore, dove le esigenze di tutti i soggetti coinvolti possono essere ascoltate e soddisfatte. La trasparenza, quindi, diventa un valore fondamentale, che aiuta a creare fiducia tra le famiglie e le istituzioni.

L’internalizzazione del servizio integrato scolastico

Scelte controcorrente

Nel corso dell’evento, l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli ha sottolineato l’importanza dell’internalizzazione del Servizio Scolastico Integrato, una mossa che rappresenta un’eccezione rispetto alla tendenza nazionale di esternalizzare i servizi pubblici. Questa decisione è stata motivata dalla volontà di garantire maggiore stabilità e sicurezza ai lavoratori, di migliorare la continuità e la qualità delle relazioni educative e di ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche.

Coinvolgimento dei lavoratori

Grazie all’internalizzazione, oltre 2000 lavoratori sono stati stabilizzati, permettendo una maggiore professionalità nel servizio fornito. A partire dal 1° ottobre, il nuovo anno scolastico vedrà l’inserimento di 300 nuovi operatori, e ulteriori 100 sono attesi entro novembre. Questi rinforzi contribuiranno a un miglioramento sostanziale delle attività di assistenza, pulizia e manutenzione nelle scuole, rendendo gli ambienti di apprendimento più accoglienti e funzionali.

Aggiornamenti e novità per il nuovo anno scolastico

Interventi previsti

Albino Ruberti, amministratore unico di Risorse per Roma, ha ribadito che il nuovo anno scolastico porta con sé diverse novità significative. Aumentando l’orario di lavoro degli addetti al servizio e introducendo nuovi processi di affidamento, come quello per lo sfalcio del verde, si prevede un incremento della qualità dei servizi. Tali iniziative, già sperimentate con successo in altri Municipi, verranno ampliate e migliorate.

Monitoraggio del servizio

L’entrata in vigore della Carta della Qualità dei Servizi, programmata per il 1° ottobre, include un sistema di monitoraggio basato sulle segnalazioni provenienti dagli utenti. Questo presuppone un’interazione costante tra cittadini e istituzioni, che permette di adeguare le azioni intraprese in risposta a necessità concrete indicate dalle famiglie. L’implementazione di un’app per la segnalazione di problematiche legate al servizio rappresenta un ulteriore passo verso un servizio scolastico integrato più efficace e reattivo.

Iniziative future e impegni dell’amministrazione

Prospettive di miglioramento

La giornata di presentazione ha rappresentato non solo un momento di rendicontazione, ma anche l’inizio di un percorso che mira a ulteriori miglioramenti nell’organizzazione del servizio. Il presidente del Municipio, Daniele Torquati, ha evidenziato l’importanza di continuare a monitorare e dialogare con la comunità scolastica, favorendo così un servizio sempre più adatto ai bisogni degli studenti e delle famiglie.

Investimenti nella formazione e nei servizi

Il potenziamento del servizio non si limita all’assunzione di nuovo personale, ma include anche investimenti nella formazione degli addetti, affinché possano rispondere in modo competente alle esigenze didattiche e relazionali delle scuole. Questo approccio olistico assume un’importanza cruciale per garantire un elevato standard di qualità nei servizi offerti.

L’evento ha quindi segnato un passo significativo nel percorso di trasformazione dei servizi educativi a Roma, con l’obiettivo di offrire ambienti scolastici di maggiore qualità e sicurezza per tutti.