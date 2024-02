Presidio a Trieste il 24 febbraio: manifestazione contro le guerre

Manifestazione a Trieste per la Pace e la Giustizia

Acli, Anpi, Caritas, Cgil, Comitato della Pace Danilo Dolci, Ics ed Emergency si uniscono per un’iniziativa di pace a Trieste. Sabato, dalle 10 alle 12, in piazza Sant’Antonio Nuovo, si terrà un presidio per commemorare il secondo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. L’obiettivo è chiaro: dire “basta” alle guerre e promuovere la giustizia e la pace. Questo evento si inserisce nella Giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina, promossa da Europe for Peace e Assisi Pace Giusta. La presentazione ufficiale è avvenuta durante una conferenza stampa presso la sede della Cgil di Trieste, sindacato che ha aderito all’iniziativa a livello nazionale.

Richieste e Obiettivi della Manifestazione

Oltre alla richiesta di fermare le armi in tutti i conflitti mondiali, il presidio a Trieste si concentrerà su diverse richieste. Si chiederà la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, oltre al reciproco riconoscimento, come passi fondamentali verso la soluzione dei due Stati. Inoltre, si auspica un intervento politico per porre fine alla guerra in Ucraina e all’occupazione russa, considerata illegale. Il volantino distribuito per l’evento sottolinea l’importanza di un impegno concreto per raggiungere la pace e la giustizia in queste regioni colpite dai conflitti.

Appello per la Pace e la Solidarietà

La manifestazione a Trieste rappresenta un momento significativo di sensibilizzazione e impegno per la pace e la solidarietà internazionale. Attraverso la partecipazione attiva della comunità e delle organizzazioni coinvolte, si vuole lanciare un forte messaggio contro la violenza e per la costruzione di un futuro basato sulla cooperazione e il rispetto reciproco. L’appello per la pace e la solidarietà si diffonde attraverso questa iniziativa, che mira a promuovere valori fondamentali per un mondo più giusto e pacifico.

