Prevenire faringiti e dolori articolari con 8 consigli per affrontare il freddo

Come affrontare il cambio di temperatura: consigli di Mauro Minelli

Il clima invernale fa il suo ritorno in Italia, portando con sé un repentino calo delle temperature. Questo cambiamento climatico può avere un impatto significativo sul nostro organismo, obbligandolo a adattarsi rapidamente alle nuove condizioni. Secondo Mauro Minelli, immunologo e responsabile per il Sud della Fondazione per la Medicina personalizzata, “ogni cambiamento climatico, come il passaggio dal caldo al freddo, obbliga il nostro organismo a rimodulare i meccanismi di termoregolazione di cui è dotato”. Questo adattamento può essere particolarmente faticoso per chi soffre di patologie croniche o ha difese immunitarie deboli, come anziani e bambini.

“Sul versante immunologico, magari evitando di imbottirsi alla rinfusa di integratori che ‘rinforzano le difese immunitarie’, andranno opportunamente rispettate e mantenute le buone prassi che aiutano il sistema immunitario a lavorare in modo ottimale”, consiglia Minelli. Tra queste pratiche, è fondamentale mantenere in salute il sistema microbico intestinale, essenziale per il funzionamento del sistema immunitario.

Consigli pratici per difendersi dal freddo

Minelli propone un decalogo di suggerimenti per affrontare al meglio il ritorno dell’inverno e proteggere la propria salute. Ecco alcuni punti chiave:

– Vestirsi adeguatamente con sciarpe, giacconi e abiti a strati per trattenere il calore corporeo.

Proteggere la pelle con creme idratanti e protettive.

Aumentare leggermente l’apporto calorico giornaliero per sostenere la regolazione della temperatura corporea.

Preferire verdure di stagione ricche di nutrienti essenziali per stimolare le difese immunitarie.

Assumere liquidi a temperatura ambiente o spremute di agrumi per apportare sali minerali e vitamine protettive.

Evitare il consumo di bevande alcoliche che possono causare vasocostrizione e sensazione di freddo.

Mantenere l’equilibrio del sistema microbico intestinale per preservare la salute generale e immunitaria.

Prestare particolare attenzione alle persone con patologie respiratorie croniche, proteggendole dall’aria fredda e se necessario utilizzando una mascherina.

Effetti del freddo sul corpo umano: consigli dell’esperto

Minelli sottolinea che il sistema respiratorio è particolarmente sensibile ai cambiamenti termici, con raffreddori e faringiti che diventano più frequenti con l’arrivo del freddo. L’esperto avverte che un repentino abbassamento delle temperature può causare dolori articolari, contratture muscolari, mal di testa e altri disturbi. È importante prestare attenzione a questi segnali, specialmente per le persone con patologie respiratorie croniche, per evitare complicazioni e mantenere il benessere generale durante i mesi invernali.

