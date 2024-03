Previsioni Meteo: Il Tempo si Fa Capriccioso nel Weekend delle Palme

Un Venerdì dall’Instabilità per il *Nord Italia

Il noto meteorologo Andrea Garbinato preannuncia un fine settimana movimentato dal punto di vista meteorologico, con il rischio di improvvisi e veloci rovesci durante il periodo delle Palme. Già a partire da oggi, le regioni del Triveneto sperimenteranno un parziale peggioramento, con la comparsa di locali acquazzoni. In particolare, domenica il tempo si farà capriccioso con temporali previsti al nord e piogge attese nelle regioni centrali adriatiche. Si prospetta un quadro meteorologico instabile, il preludio di un nuovo ciclone in arrivo per la settimana di Pasqua.

Dettagli Meteo per i Prossimi Giorni

Giovedì 21: nel nord Italia prevale il sole, ma con un aumento delle nubi sul Triveneto e possibili acquazzoni serali. Al centro cielo sereno o poco nuvoloso, mentre al sud il sole brillerà a pieno.

Venerdì 22: il tempo si presenterà favorevole al nord, eccezion fatta per locali nebbie in Val Padana. Nel centro Italia si prevede cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con isolati piovaschi al mattino. Al sud si osserveranno rovesci sparsi.

Sabato 23: si prospettano temporali forti soprattutto in Lombardia e Triveneto, mentre sulla Liguria sono previste piogge. Al centro il cielo sarà poco nuvoloso, mentre al sud si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Andamento della Settimana Santa

Domenica si prevede instabilità sulle regioni adriatiche con temporali in arrivo, segnando l’inizio della Settimana Santa. Si prospetta l’arrivo di un nuovo ciclone che porterà un peggioramento delle condizioni meteo almeno fino a Giovedì Santo.

In conclusione, ci attendono giornate meteorologicamente turbolente e un inizio di festività pasquali condizionato da un clima incerto. Restate informati per eventuali aggiornamenti sulle previsioni e agite di conseguenza per garantirvi una Pasqua al riparo dalle intemperie.