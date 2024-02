Processo per violenza sessuale a Barcellona: Dani Alves sotto accusa

Daniel Alves compare davanti al tribunale di Barcellona per il processo di violenza sessuale

Dopo oltre un anno di detenzione, il celebre calciatore brasiliano Daniel Alves è comparso davanti al tribunale di Barcellona per il primo giorno del suo processo con l’accusa di violenza sessuale. L’ex stella del Barcellona è accusato di aver aggredito sessualmente una giovane donna in una discoteca di Barcellona nel dicembre 2022. Il giocatore è stato arrestato il 20 gennaio 2023 per evitare il rischio di fuga. Alves si era offerto di consegnare il suo passaporto e di indossare un localizzatore, ma la corte ha ritenuto il rischio troppo elevato, poiché il Brasile non estrada i suoi cittadini accusati all’estero.

Inizia il processo con la testimonianza della presunta vittima

Il processo si protrarrà fino a mercoledì, quando Alves dovrebbe testimoniare: i pubblici ministeri chiedono una pena detentiva di nove anni. Oggi è stata la volta della presunta vittima di testimoniare, come comunicato in precedenza, l’intero procedimento si è svolto a porte chiuse per proteggere la sua identità. Alves ha negato ogni addebito, ma ha cambiato più volte la sua versione dei fatti. Inizialmente aveva dichiarato di non aver mai visto la donna e di aver negato qualsiasi contatto sessuale con lei. Successivamente, ha ammesso di aver avuto un incontro sessuale, ma ha sostenuto che fosse stato consensuale.

Le implicazioni del processo per la carriera di Alves

Il processo di Daniel Alves per violenza sessuale ha attirato l’attenzione di tutto il mondo del calcio. L’ex giocatore del Barcellona è una figura di spicco nel panorama sportivo internazionale e le accuse mosse contro di lui hanno suscitato grande interesse mediatico. Se condannato, Alves rischia una pena detentiva di nove anni, che potrebbe avere gravi conseguenze sulla sua carriera calcistica. Inoltre, l’esito del processo potrebbe influire sulla sua reputazione e sulle opportunità future nel mondo dello sport. Al momento, non è ancora chiaro quando verrà emessa la sentenza, ma il processo continua a tenere banco nell’opinione pubblica.

La verità su quanto accaduto quella notte sarà determinata dal tribunale, che dovrà valutare le prove e ascoltare le testimonianze. In attesa dell’esito del processo, Daniel Alves si trova di fronte a un momento cruciale della sua vita e della sua carriera.

