Progetto “Bryomolecules”: Innovazione nel settore farmaceutico e cosmetico a San Michele all’Adige

La Fondazione Mach di San Michele all’Adige, in Trentino, guida un ambizioso progetto europeo volto a rivoluzionare il settore farmaceutico e cosmetico. L’obiettivo principale è quello di sfruttare le antiche piante selvatiche per creare in modo massiccio nuovi principi attivi naturali per cosmetici e farmaci.

Il Progetto “Bryomolecules” e i suoi Partecipanti

La Fondazione Mach coordina il progetto “Bryomolecules”, finanziato dall’Unione europea, che coinvolge diversi attori chiave del panorama internazionale. Tra i partecipanti figurano il consorzio Hit, l’Università di Lund , l’Università Jean Monnet , e l’Università Medica di Lublin , insieme a importanti aziende europee come Bionos Biotech , Plant Advanced Technologies , e European Science Foundation .

Scoperta dei Geni Responsabili e Produzione di Composti Attivi

Attraverso lo studio e il confronto di diverse specie di briofite, che includono muschi ed epatiche, il progetto mira a identificare i geni responsabili della produzione dei preziosi composti attivi. L’obiettivo finale è la produzione su larga scala di queste sostanze per condurre esperimenti mirati sia nel campo cosmetico che in quello medico.

Benefici per l’Ambiente e le Aziende Europee

L’utilizzo sostenibile della diversità chimica delle piante selvatiche garantirà un impatto positivo sulla biodiversità, permettendo alle aziende europee di utilizzare materie prime locali per la creazione di nuovi principi attivi. Questo processo semplificherà la produzione di composti naturali a costi più contenuti, evitando l’importazione da altre parti del mondo.

Impatto e Prospettive Futuro

Claudio Varotto, responsabile del progetto, evidenzia che questa ricerca apre nuove frontiere nell’innovazione sostenibile, rivelando il potenziale inaspettato delle briofite nel generare prodotti cosmetici e farmaceutici di alta qualità, nel rispetto dell’ambiente. Le nuove scoperte promettono una generazione di prodotti responsabili e di eccellenza, contribuendo significativamente al settore.

Il progetto “Bryomolecules” a San Michele all’Adige rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nel settore farmaceutico e cosmetico, unendo ricerca di frontiera e sostenibilità ambientale. Con un focus sulle risorse locali e la qualità dei prodotti, si prospettano benefici tangibili per l’industria europea e per la creazione di nuovi standard nel campo della salute e della bellezza.