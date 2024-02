Protesta trattori: traffico paralizzato a Palermo

Trattori in protesta per il sostegno al settore agricolo

Da questa mattina, una trentina di agricoltori provenienti da Bolognetta si sono messi in moto per raggiungere il mercato ortofrutticolo di Villabate, lungo la strada statale Palermo-Agrigento. A bordo dei loro trattori, hanno manifestato per chiedere interventi a sostegno del settore agricolo, che sta subendo aumenti dei costi e una concorrenza sleale. Tuttavia, la loro protesta ha causato il caos intorno a Palermo, con lunghe code che si sono formate sia sulla statale che sull’autostrada.

Code e disagi sulla strada statale e sull’autostrada

L’arrivo dei trattori degli agricoltori ha causato notevoli disagi sulla strada statale Palermo-Agrigento e sull’autostrada. Man mano che si avvicinavano al capoluogo siciliano, si sono formate lunghe code sia in entrata che in uscita. La situazione ha creato notevoli ritardi e disagi per gli automobilisti che cercavano di raggiungere le loro destinazioni. La protesta degli agricoltori ha attirato l’attenzione sulle difficoltà che il settore agricolo sta affrontando e ha evidenziato la necessità di interventi a sostegno degli agricoltori.

La richiesta di interventi a sostegno del settore agricolo

Gli agricoltori hanno manifestato per chiedere interventi a sostegno del settore agricolo, che sta attraversando un periodo difficile. Concorrenza sleale e aumenti dei costi stanno mettendo a dura prova gli agricoltori, che faticano a mantenere la loro attività. La protesta è stata un modo per attirare l’attenzione sulle difficoltà che il settore agricolo sta affrontando e per chiedere un maggiore sostegno da parte delle istituzioni. Come ha dichiarato uno degli agricoltori: “Abbiamo bisogno di interventi concreti per sostenere il settore agricolo e garantire la sua sopravvivenza. Siamo stanchi di lottare da soli“.

In conclusione, la protesta degli agricoltori sulla strada statale Palermo-Agrigento ha causato notevoli disagi per gli automobilisti, ma ha anche attirato l’attenzione sulle difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. Gli agricoltori chiedono interventi a sostegno del settore agricolo per far fronte alla concorrenza sleale e agli aumenti dei costi. È necessario un maggiore sostegno da parte delle istituzioni per garantire la sopravvivenza del settore agricolo.

