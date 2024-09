Quattro milioni di euro investiti per la ristrutturazione di due asili nido nel XIII municipio

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’amministrazione del XIII municipio ha deciso di investire una somma significativa di quattro milioni di euro per la ristrutturazione totale di due asili nido nella zona dell’Aurelio. Questi lavori, che si prevede saranno completati entro dicembre 2025, mirano a creare ambienti più sicuri e accoglienti per i bambini e a migliorare la qualità delle strutture scolastiche.

Dettagli del progetto di ristrutturazione

Fondi e tempistiche

I lavori di ristrutturazione hanno preso avvio lo scorso agosto e si concentreranno su due asili nido: il nido Fantabosco, situato in via Santa Seconda a Casalotti, e il nido M2 Valcannuta. La cifra di quattro milioni di euro proviene da fondi del PNRR, un importante strumento di finanziamento sul quale l’amministrazione conta per migliorare le strutture educative. Le tempistiche hanno previsto un’attenta pianificazione per garantire che le ristrutturazioni siano pronte entro la fine del 2025, assicurando così che i servizi per la prima infanzia siano mantenuti e migliorati in modo continuo.

Le migliorie previste

La ristrutturazione prevede vari interventi fondamentali per garantire maggiore sicurezza e comfort. Saranno eseguiti lavori di adeguamento degli impianti antincendio, antisismico ed elettrico per soddisfare le normative vigenti e migliorare gli standard di sicurezza. Inoltre, verranno sostituiti tutti gli infissi, e sarà realizzato un cappotto termico per migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Un altro obiettivo fondamentale di questa operazione è l’ampliamento delle strutture. Il nido Fantabosco aumenterà la sua capienza da 100 a 120 posti, permettendo così di accogliere un numero maggiore di bambini, mentre il nido M2 Valcannuta passerà da 69 a 90 posti. Quest’ampliamento è essenziale in un contesto in cui la domanda di posti nei nidi è in costante aumento.

Impatto sulla comunità e beni pubblici

Un valore aggiunto per il territorio

Come dichiarato da Sabrina Giuseppetti, presidente del municipio XIII, “Sono cantieri molto importanti che una volta terminati restituiranno al territorio e ai nostri piccoli dei luoghi più belli e più sani per la loro crescita”. Questa affermazione evidenzia l’importanza di creare spazi adeguati che favoriscano lo sviluppo dei bambini e contribuiscano al miglioramento della comunità. La creazione di luoghi sicuri e ben attrezzati per i più piccoli è un obiettivo strategico per l’amministrazione locale.

Iniziative passate di investimento

Questa iniziativa non è un caso isolato. Infatti, prima di questo importante progetto, il municipio aveva già pianificato e avviato lavori di messa in sicurezza su otto altri plessi scolastici del territorio, per un costo che supera i 5 milioni di euro. Questi interventi hanno avuto come scopo principale la sicurezza degli edifici scolastici, fondamentali per garantire un ambiente educativo sano e protetto.

L’attenzione verso le strutture educative è un segnale chiaro della volontà dell’amministrazione di valorizzare il patrimonio pubblico e garantire il benessere delle future generazioni. Gli investimenti in infrastrutture scolastiche rappresentano un impegno di lungo termine verso un’istruzione di qualità, in cui ogni bambino possa crescere e svilupparsi in un contesto favorevole. La comunità si attende pertanto con interesse l’esito di questi lavori e le positive ricadute che porteranno nel quotidiano di tante famiglie.