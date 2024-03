Raccolta reazioni su controversa decisione riguardante Israele

Profonda delusione tra i membri dell’Associazione Amici della Normale

Un brusio di sconcerto e dissenso si è diffuso tra i membri dell’Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa in seguito a una mozione adottata a maggioranza dal Senato Accademico della Scuola. La decisione, presa il 26 marzo 2024, ha sollevato questioni cruciali riguardo al Bando Scientifico 2024, emanato il 21 novembre 2023, in conformità con l’Accordo di cooperazione Italia-Israele nel campo industriale, scientifico e tecnologico.

Voce all’unanimità: il rispetto per la scienza e la cultura

Dalle molteplici testimonianze raccolte tra i presenti, emerge un sentimento condiviso di profonda delusione e disaccordo nei confronti della proposta di rivalutare il Bando. Molti membri hanno espresso chiaramente la loro perplessità, sostenendo che istituzioni accademiche di prestigio come la Normale dovrebbero prioritariamente valorizzare la scienza, la cultura e l’arte come strumenti di dialogo e comprensione universale. In un momento in cui il confronto tra le diverse realtà è essenziale, l’Associazione ha ribadito l’importanza di mantenere saldi questi valori fondamentali.

Richiesta di trasparenza e confronto

In risposta alla decisione presa, l’Associazione ha sollecitato il Direttore della Scuola a presentare al Senato accademico le riflessioni emerse durante l’incontro. La trasparenza e il confronto aperto sono considerati pilastri fondamentali per la costruzione di scelte informative e condivise all’interno della comunità accademica. La necessità di un dialogo costruttivo e di un’analisi approfondita delle implicazioni di tali decisioni è fondamentale per aiutare a forgiare un futuro comune basato su valori di integrità e apertura.

Conclusioni

In un panorama accademico sempre più complesso e interconnesso, le decisioni prese dagli organi direttivi delle istituzioni svolgono un ruolo cruciale nel plasmare il dibattito e l’orientamento delle politiche. L’Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa si conferma come voce attiva e critica nel promuovere una cultura del rispetto, della diversità e dell’apertura verso un dialogo costruttivo e inclusivo.