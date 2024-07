Ragazzino di 12 anni in condizioni critiche dopo annegamento a Vicenza

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Annegamento al Laghetto Pria ad Arsiero

Il ragazzino, per cause ancora in fase di accertamento, è stato trascinato sott’acqua, lottando per tornare alla superficie. Le grida dei presenti che si trovavano in spiaggia hanno attirato l’attenzione, dando il via al salvataggio. Nonostante gli sforzi di alcuni a riportarlo a riva, diverse testimonianze indicano che il dodicenne sia rimasto sott’acqua per un periodo prolungato.

Intervento dell’Elisoccorso di Verona

L’intervento tempestivo dell’elisoccorso di Verona è stato cruciale: i soccorritori hanno fornito le prime cure in loco prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. All’arrivo in ospedale, il giovane è stato immediatamente indirizzato verso l’unità di terapia intensiva pediatrica per ricevere le cure necessarie.

Resta in corso l’indagine per determinare le circostanze esatte dell’incidente che ha portato a questa drammatica situazione.