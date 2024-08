Rapina da 90 mila euro alle poste di Centocelle: due banditi armati in fuga

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La rapina avvenuta giovedì sera presso l’ufficio postale di Centocelle ha scosso la comunità locale. Due uomini, armati di pistola e con il volto coperto, hanno messo a segno un colpo sorprendente, sfruttando l’orario di chiusura per colpire in modo audace e rapido. Questo episodio, avvenuto alle 19:30, sottolinea le crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza nei luoghi pubblici.

L’irruzione tentata e l’esecuzione del colpo

Un colpo strategico

I malviventi hanno atteso attentamente il momento giusto per entrare in azione, scegliendo l’orario di chiusura dell’ufficio postale di via dei Ciclamini, un periodo in cui l’affluenza di clienti è notevolmente diminuita e il personale è più vulnerabile. Una volta entrati, i due rapinatori hanno messo in atto una minaccia diretta ai presenti, mostrando armi da fuoco e creando panico tra i clienti e gli impiegati. La loro azione fulminea ha sorpreso tutti, permettendo loro di raccogliere un bottino significativo di circa 90.000 euro in pochi minuti.

Esca e fuga

Dopo aver portato a termine il colpo, i malfattori si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter, rendendo difficile il riconoscimento e l’eventuale inseguimento. La scelta di un veicolo a due ruote, infatti, ha agevolato il loro allontanamento rapido in una zona potenzialmente congestionata e caratterizzata da molte vie d’uscita. L’uso di un mezzo anonimo è stato una mossa strategica, studiata per confondere eventuali testimoni e le forze dell’ordine.

Le conseguenze dell’assalto: panico e soccorsi

Il dramma dei presenti

L’immediata reazione dei presenti all’assalto è stata di sgomento e paura. Diversi clienti e membri dello staff sono rimasti sotto shock, e per alcune di queste persone l’episodio ha avuto ripercussioni fisiche e psicologiche notevoli. Tre individui in particolare, tra cui la responsabile della filiale, hanno dovuto ricevere cure mediche. La responsabile ha riportato un infortunio alla schiena causato dall’affollamento e dalla frenesia durante la rapina. Il personale del 118 è intervenuto prontamente per fornire assistenza e trasferire le persone coinvolte al vicino ospedale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’attivazione del piano di emergenza, gli agenti del V distretto Prenestino sono giunti sul luogo della rapina. La loro azione ha consistito nell’interrogare i testimoni e raccogliere tutte le informazioni utili per l’indagine. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, elementi chiave per identificare i rapinatori e ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto. La polizia sta esaminando con attenzione ogni dettaglio, con l’obiettivo di rintracciare i due banditi e garantire la sicurezza della comunità.

Indagini in corso: la ricerca dei malfattori

Tecniche investigative

Le indagini si stanno concentrando sull’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, sia all’interno sia all’esterno dell’ufficio postale. Le autorità stanno anche contattando testimoni potenziali, inclusi residenti e commercianti nelle vicinanze, per raccogliere ulteriori elementi utili. Ogni dettaglio, anche il più insignificante, potrebbe rivelarsi cruciale per la cattura dei rapinatori.

Maggiori misure di sicurezza

Di fronte a questo grave evento criminale, le forze dell’ordine stanno valutando anche l’implementazione di misure di sicurezza più stringenti nelle zone vulnerabili e il monitoraggio costante di uffici postali e altre strutture pubbliche, al fine di prevenire simili episodi futuri. La rapina avvenuta a Centocelle ha messo in evidenza un crescente bisogno di protezione per lavoratori e cittadini, rendendo necessaria una riflessione seria sulle attuali strategie di sicurezza.

La comunità di Centocelle osserva con attenzione l’evoluzione delle indagini, sperando in una rapida risoluzione di questo grave crimine.