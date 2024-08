Regione Lazio in crisi: la protezione civile trascurata durante l’emergenza incendi

Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2024 by Giordana Bellante

In un periodo di emergenza incendi che mette a repentaglio la sicurezza e l’integrità del territorio del Lazio, le critiche nei confronti della gestione regionale si intensificano. Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della commissione Trasparenza, solleva interrogativi sull’operato della giunta regionale e sulla disponibilità delle risorse per far fronte a questa grave situazione, evidenziando la mancanza di coordinamento e interesse da parte delle autorità competenti.

La gestione della crisi incendi

La situazione attuale degli incendi nel Lazio

Negli ultimi due mesi, il Lazio ha registrato oltre mille incendi, con il 70% di questi concentrati tra Roma e la sua provincia. Le fiamme non solo distruggono vasti tratti di vegetazione, ma pongono anche seri rischi per le comunità locali, specialmente in aree vulnerabili e degradate. Gli incendi stanno colpendo anche i centri abitati, minacciando la vita dei cittadini e compromettendo l’ecosistema. La situazione è aggravata dalla presenza di accampamenti abusivi nei pressi delle aree colpite, dove il degrado ambientale e sociale aumenta i rischi di incendi.

La mancanza di coordinamento della Regione

A fronte della gravità della situazione, Valeriani critica la regione per la sua scarsa attenzione e gestione. Il direttore della mega direzione emergenze sembra confuso sul suo ruolo in questo momento critico, portando a domande legittime sull’adeguatezza della leadership e sul coordinamento delle operazioni. Da quando è stata dismessa l’agenzia di protezione civile, il Lazio ha visto un ritorno a una gestione deficitaria, risalente al 2013, lasciando di fatto il territorio esposto a fluttuazioni di risorse e attenzione.

Il ruolo dei volontari della protezione civile

L’impegno dei volontari e la pressione a cui sono sottoposti

In prima linea nella lotta agli incendi ci sono i volontari della protezione civile, i quali operano al fianco dei vigili del fuoco. Questi gruppi di volontari, tuttavia, segnalano difficoltà operative rilevanti. La regione non ha messo a disposizione le risorse necessarie per supportare i volontari, che sono stati abbandonati a loro stessi senza le attrezzature e la formazione indispensabili. Valeriani sottolinea che, sebbene siano stati previsti acconti su bandi per il finanziamento delle attività, questi fondi non sono stati ancora erogati, lasciando i volontari senza i mezzi necessari per far fronte all’emergenza.

Le carenze strutturali nell’attrezzatura

La nuova mega direzione regionale, piuttosto che sviluppare e implementare strategie efficaci, si è limitata a fare uso di veicoli pick-up, bloccati per oltre un anno, e non equipaggiati adeguatamente per combattere gli incendi. Questa carenza di attrezzature appropriate mette a rischio l’efficacia degli interventi sul campo, evidenziando ulteriormente l’inadeguatezza della risposta istituzionale.

La figura del presidente e il governo regionale

La responsabilità politica nella crisi

Il presidente della Regione, Francesco Rocca, è stato criticato per la sua apparente disattenzione nei confronti della protezione civile. Le sue azioni – o la mancanza di esse – sollevano interrogativi sulla governance regionale e sulla capacità di affrontare situazioni d’emergenza. La crisi incendi attuale richiederebbe, secondo Valeriani, una leadership resiliente e operativa, capace di mobilitare risorse e garantire la sicurezza della popolazione.

I prossimi passi e la necessità di un cambiamento

Con l’emergenza incendi che continua a rappresentare una minaccia, è fondamentale che la Regione Lazio adotti azioni concrete e tempestive. A settembre, l’amministrazione regionale dovrà affrontare il bilancio di una gestione fallimentare, incapace di garantire la sicurezza e la protezione del territorio. La necessità di un rinnovamento nella governance e di una gestione più efficace delle emergenze è un tema cruciale per il futuro dell’intera comunità.