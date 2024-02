Rennes-Milan 3-2: Pioli’s Rossoneri reach Europa League round of 16

Il Milan avanza agli ottavi di finale di Europa League

Il Milan ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League nonostante la sconfitta per 3-2 contro il Rennes al Roazhon Park il 22 febbraio 2024. La squadra italiana ha passato il turno grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta una settimana prima al Meazza. Il match è stato caratterizzato dalla tripletta di Bourigeaud per i francesi, autore di tre reti decisive all’11’, al 54′ e al 68′ su rigore. Per i rossoneri, sono andati a segno Jovic al 22′ e Leao al 58′.

La partita contro il Rennes

L’incontro si è aperto con Leao che ha messo subito in difficoltà la difesa avversaria con un’azione pericolosa che è stata respinta da Mandanda. Successivamente, al 22′, Jovic ha pareggiato per il Milan con un preciso colpo di testa su cross di Theo. Durante la partita, entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per segnare, con il Rennes vicino al vantaggio al 27′ e il Milan pericoloso al 3′ della ripresa con Leao. Nonostante il rigore trasformato da Bourigeaud al 9′ per il Rennes e il successivo gol di Leao per il Milan, la partita si è conclusa con la vittoria dei francesi per 3-2.

Gli ultimi minuti e la qualificazione del Milan

Negli ultimi minuti, il Rennes ha cercato disperatamente di segnare per ribaltare la situazione, ma il Milan è riuscito a difendersi con successo fino al fischio finale, garantendosi così il passaggio del turno. Nonostante la sconfitta, i rossoneri hanno dimostrato carattere e determinazione, confermando la loro presenza agli ottavi di finale dell’Europa League.

