Riaccese le fiamme a Pozzomaggiore: nuova emergenza incendi

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Nel territorio di Pozzomaggiore , nel primo pomeriggio di oggi è stato segnalato il riaccendersi dell’incendio che ieri ha devastato vaste aree. Le fiamme hanno richiesto l’intervento urgente del Super Puma della base di Alà dei Sardi e di un elicottero leggero da Anela.

Ripartenza delle Fiamme a Ponte Oinu

Le fiamme hanno ripreso vigore partendo da una zona perimetrale dell’incendio, precisamente in località Ponte Oinu. Il Corpo forestale e le squadre di soccorso di Pozzomaggiore, Semestene e Bonorva, che hanno operato intensamente ieri sera e durante tutta la notte per bonificare le aree interessate, si sono immediatamente mobilitate per contenere l’ulteriore espansione dell’incendio.

Intervento Decisivo dei Mezzi Aerei

L’arrivo dei mezzi aerei si è rivelato fondamentale per supportare le squadre al lavoro a terra nel contrastare le fiamme e proteggere il territorio colpito.

Citazione diretta: Valorizziamo la prontezza e l’efficacia delle operazioni di soccorso e bonifica, con l’obiettivo di contenere e spegnere l’incendio nel minor tempo possibile, preservando le risorse naturali e riducendo i danni causati dal devastante rogo.