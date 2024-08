Riaperta la Circonvallazione Tiburtina: avanza il grande progetto di riqualificazione a Roma

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La Circonvallazione Tiburtina, conosciuta anche come Tangenziale, ha riaperto i battenti al traffico a partire dalle 20.30 di giovedì 29 agosto, segnando una tappa importante in un intervento di riqualificazione senza precedenti che sta interessando l’infrastruttura dal 24 giugno scorso. Questo progetto, il più significativo degli ultimi 35 anni, si colloca all’interno di un impegno più ampio volto a modernizzare e rendere più sicure le vie di comunicazione della Capitale. Grazie a un investimento di 14 milioni di euro provenienti da fondi giubilari, Roma Capitale ha attribuito la supervisione di queste importanti opere all’ANAS, inaugurando una nuova era per la viabilità romana.

Il processo di riqualificazione della Circonvallazione Tiburtina

Dettagli tecnici e avanzamento lavori

Il cantiere della Circonvallazione Tiburtina è destinato a protrarsi fino a febbraio, con il focus sulla parte strutturale della soprelevata. Le operazioni attualmente in corso comprendono l’installazione di piattaforme fly deck in sospensione, mirate a effettuare opere di riparazione sulle componenti strutturali e a garantire una riverniciatura completa dell’infrastruttura, con l’aggiunta della sostituzione di pannelli fonoassorbenti. Con un avanzamento dei lavori stimato al 25% fino ad oggi, sono già stati completati interventi sulla piattaforma stradale, un traguardo significativo nel contesto di un progetto così ambizioso.

Durante un recente sopralluogo, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha osservato di persona i progressi insieme ad Alessandro Malizia, responsabile delle opere del Giubileo per ANAS, e ai rappresentanti dei municipi interessati, evidenziando l’importanza collaborativa di questo intervento per la città. Le opere sono state avviate in risposta alla necessità di garantire un miglioramento della sicurezza e della funzionalità di una delle arterie stradali più frequentate di Roma.

Prossime fasi e lavori interni

Conclusi i lavori sulla viabilità superficiale, si prevede il montaggio del ponteggio sospeso fly deck, attualmente in fase di allestimento presso la sede di Atac di Porta Maggiore. Questo ponteggio permetterà di effettuare lavorazioni cruciali sulla parte strutturale della Circonvallazione. Oltre alla sostituzione dei guardrail danneggiati e delle barriere fonoassorbenti, saranno intrapresi interventi per riparare il calcestruzzo deteriorato e installare una verniciatura protettiva sulle strutture in acciaio, utilizzando materiali innovativi per garantire una maggiore durata.

Un altro aspetto di grande rilevanza riguarda il sistema di drenaggio: saranno apportate modifiche al sistema di scarico delle acque della piattaforma, un intervento fondamentale per evitare problematiche future legate all’acqua stagnante o al pericolo di acquaplaning. È importante sottolineare che tutti i lavori che richiedono l’utilizzo della strada saranno programmati durante le ore notturne, dalle 23 alle 6, per minimizzare il disagio al traffico.

Interventi specifici sulla struttura e viabilità

Riqualificazione del manto stradale

Negli ultimi mesi, il focus è stato posto sulla parte superiore dell’infrastruttura, estendendosi per circa 3,2 km e con una larghezza media di 7,6 m. Qui sono state realizzate operazioni di riqualificazione del manto stradale, che hanno comportato uno scavo fino al livello più profondo della struttura. Questi lavori hanno incluso la riparazione delle aree deteriorate del calcestruzzo, con l’applicazione di un’impermeabilizzazione speciale per contrastare l’usura causata dalle intemperie e dall’uso intensivo.

La sostituzione di 60 giunti trasversali di dilatazione, unitamente a oltre 70 caditoie, ha permesso di ripristinare un adeguato sistema di scolo delle acque piovane. La riapertura della Circonvallazione Tiburtina non solo migliora la viabilità, ma contribuisce anche a una maggiore sicurezza stradale, alleviando le problematiche precedentemente riscontrate, tra cui l’ammaloramento della struttura e il rischio di acquaplaning.

Segnaletica orizzontale e sicurezza stradale

Infine, uno degli aspetti che è stato considerato prioritario è la riqualificazione della segnaletica orizzontale, fondamentale per la sicurezza degli utenti della strada. La visibilità e la chiarezza della segnaletica sono elementi cruciali per prevenire incidenti e garantire un fluido scorrimento del traffico. Con un’attenzione rinnovata verso la sicurezza e l’efficienza della viabilità, Roma Capitale dimostra un impegno concreto nel mantenere le arterie della città in condizioni ottimali, preparandosi così ad affrontare le sfide del futuro.

La Circonvallazione Tiburtina, stoviglie di un innovativo piano di manutenzione e riqualificazione, rappresenta non solo un’infrastruttura viaria rinnovata, ma una delle pietre angolari del progetto di modernizzazione della rete stradale di Roma.