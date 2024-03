Riassunto della fuga e dell'arresto: la vicenda di un 30enne condannato per abusi su minore - Occhioche.it

Un 30enne, fuggito per evitare una condanna definitiva a 6 anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne, è stato arrestato a Wolfenbuttel, in Germania, su segnalazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.

Il mandato di arresto europeo e la fuga

Il fuggitivo aveva un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria nel dicembre del 2023. Fuggito il mese precedente per evitare l’ordine di carcerazione, si era reso irreperibile dopo la sentenza definitiva di condanna per violenza sessuale ai danni di una minorenne nel 2015.

Ricerche e individuazione in Germania

I carabinieri, constatata l’irreperibilità del soggetto, hanno avviato un’attività investigativa che ha portato alla sua localizzazione in Germania, dove aveva stabilito la sua residenza in maniera permanente.

Arresto e estradizione in Italia

L’arresto è stato eseguito dalla polizia tedesca di Wolfenbuttel grazie alla cooperazione internazionale di polizia tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia , il quale ha permesso di sfruttare le acquisizioni investigative dei carabinieri di Reggio Calabria. Dopo le formalità di rito, il latitante sarà estradato in Italia per scontare la sua condanna ormai definitiva.

L’arresto di questo individuo in fuga rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine italiane e tedesche, dimostrando l’efficacia della cooperazione internazionale nel contrastare i reati transnazionali e assicurare alla giustizia coloro che commettono crimini gravi come abusi su minori.