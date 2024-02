Richiamo di migliaia di auto Volkswagen e BMW negli USA: cosa sta succedendo?

Richiamo di massa per Volkswagen e Audi negli Stati Uniti

La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) degli Stati Uniti ha ordinato un massiccio richiamo di automobili prodotte dalla Volkswagen e dalla sua controllata Audi. In totale, 261.257 veicoli sono coinvolti a causa di problemi legati alla pompa del serbatoio del carburante, che aumentano il rischio di incendio. L’Nhtsa ha dichiarato che le officine effettueranno gratuitamente la sostituzione della pompa difettosa.

Richiamo di sicurezza per le vetture Bmw

Anche la casa automobilistica Bmw è coinvolta in un richiamo di sicurezza negli Stati Uniti, riguardante 79.670 veicoli. Il problema riguarda l’impianto frenante, che potrebbe compromettere lo spazio di frenata. Inoltre, i controlli di stabilità Abs e Dsc potrebbero non funzionare correttamente. Anche in questo caso, le riparazioni saranno effettuate gratuitamente presso le officine autorizzate.

Importanza del mercato statunitense per Volkswagen e Bmw

Gli Stati Uniti rappresentano un mercato cruciale per le case automobilistiche tedesche. Nel corso dell’anno precedente, il Gruppo Volkswagen e i suoi marchi hanno registrato la consegna di circa 993.100 veicoli in Nord America, con un aumento significativo del 18%. Bmw, d’altra parte, ha venduto 395.741 automobili negli Stati Uniti, evidenziando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Questi dati confermano l’importanza strategica che il mercato statunitense riveste per entrambe le case automobilistiche.

Questo richiamo di massa evidenzia l’attenzione costante per la sicurezza da parte delle case automobilistiche e l’impegno a risolvere prontamente eventuali problematiche per garantire la sicurezza dei propri clienti.

