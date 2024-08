Ricordo di Riccardo Laganà: l’omaggio commovente del presidente Roberto Sergio un anno dopo la sua scomparsa

Ultimo aggiornamento il 11 Agosto 2024 by Redazione

La commemorazione di Riccardo Laganà da parte di Roberto Sergio, Amministratore Delegato e Presidente della Rai, segna un anno dalla prematura scomparsa del membro del Consiglio di Amministrazione. Laganà, scomparso il 10 agosto 2022 a soli 48 anni, viene ricordato non solo per il suo impegno professionale ma anche per il suo affetto come marito e padre.

Il dolore di una perdita prematura

La reazione alla notizia della scomparsa

Un anno fa, Roberto Sergio ha condiviso il suo cuore in un post emozionante, descrivendo la dura realtà della scomparsa di Riccardo Laganà. L’Ad della Rai ha evocato il profondo shock e il dolore avvertito all’interno dell’azienda, sottolineando la gravità della perdita di un uomo che amava sinceramente la Rai. “Oggi risveglio duro: è una di quelle giornate che ti stordiscono già dall’inizio”, ha scritto Sergio, tracciando un parallelismo con la sua esperienza personale di perdita, avendo anche lui perso un genitore in giovane età.

Il ricordo dei colleghi e la sua dedizione

Riccardo non era solo un consigliere; era una figura attivamente coinvolta nelle dinamiche dell’azienda. Roberto Sergio ha messo in evidenza come Laganà fosse amato e rispettato dai colleghi, sia per la sua passione per il settore che per il forte legame con la squadra. La sua presenza nei confronti delle sfide del Consiglio di Amministrazione è stata caratterizzata da un dialogo vivace, spesso alimentato da un fermento di idee divergenti, ma sempre accompagnato da necessaria stima e rispetto reciproco.

Una commemorazione sentita e iniziative in suo onore

La decisione di onorare il suo lavoro

Nel corso dell’anno, la Rai ha deciso di omaggiare Riccardo Laganà non solo con un ricordo affettuoso, ma anche con iniziative concrete. In particolare, è stata proposta la dedica della sala regia degli Studi Frizzi a Riccardo, un gesto simbolico per onorare il suo contributo all’azienda. Parallelamente, l’istituzione di un Premio giornalistico a lui intitolato, le cui celebrazioni si terranno in autunno, si inserisce nelle iniziative destinate a perpetuare la sua eredità di professionalità e passione.

L’importanza della famiglia e della comunità

Roberto Sergio ha inoltre sottolineato l’importanza della famiglia di Riccardo come parte integrante del ricordo dell’uomo. La Rai, descritta come una “seconda famiglia”, non può dimenticare il valore umano di ogni singolo dipendente. La scomparsa di Laganà ha creato un’impattante mancanza, ma ha anche riunito i membri dell’azienda in un’iniziativa collettiva di supporto verso i suoi cari, dimostrando che l’umanità deve rimanere centrale in ogni ambiente lavorativo.

Il duraturo impatto di Riccardo Laganà sulla Rai

Riflessioni sul valore del servizio pubblico

Roberto Sergio, concludendo il suo messaggio, ha messo in evidenza che, nonostante Riccardo Laganà non sia più presente, il suo spirito e il suo amore per la Rai continueranno a influenzare le scelte future. La dedizione di Laganà per il servizio pubblico non è stata solo una sua caratteristica personale, ma un valore cardine che ha caratterizzato l’operato di tutti coloro che hanno lavorato con lui. La sua visione contribuisca a mantenere viva la passione e l’impegno verso un servizio che rappresenta un bene collettivo e sociale.

Un tributo che si rinnova

Le commemorazioni di Riccardo non si limitano a un singolo giorno; piuttosto, costituiscono un impegno continuo per onorare la sua memoria e per continuare a fare la differenza nella vita degli altri. La presenza della sua figura all’interno della Rai rimarrà simbolica e motivante, incoraggiando i dipendenti a sostenere il lavoro di servizio pubblico in memoria del loro compagno recentemente scomparso. La Rai continuerà a lottare per mantenere vivo il suo spirito, rendendo omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita a migliorare l’azienda e, di riflesso, la comunità tutta.

Ciao, Riccardo. La tua eredità rimarrà viva nei nostri cuori e nelle nostre azioni.