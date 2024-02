Riesame accoglie ricorso, Safina deputato regionale torna libero

Il Tribunale del riesame di Palermo annulla le misure cautelari a Dario Safina

Il Tribunale del riesame di Palermo ha accolto l’istanza di annullamento presentata dal deputato del Pd Dario Safina, che era stato posto ai domiciliari il 24 gennaio con le accuse di corruzione, turbativa d’asta e rivelazione di notizie d’ufficio. Safina si è detto “molto soddisfatto del risultato raggiunto oggi” e ha dichiarato di non aver mai perso fiducia nella giustizia e nella magistratura. Ha inoltre affermato di essere sempre stato un amministratore onesto e corretto e di avere intenzione di dimostrarlo con i fatti anche in futuro. Il deputato ha ringraziato i suoi avvocati difensori, Giuseppe Rando, Salvatore Longo e Debora Ciaramitaro, per l’ottimo lavoro svolto e ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che gli sono stati accanto, in particolare alla sua famiglia.

