Rifiuti e degrado a Roma, Ciocchetti (FdI) denuncia via Acqua Acetosa Ostiense

Ultimo aggiornamento il 27 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

A via Acqua Acetosa Ostiense, nel quadrante sud di Roma, una vasta area è stata abbandonata al degrado ambientale. Carcasse di auto, lastre di amianto, vecchi divani e materassi trasformano questo angolo di città in una discarica a cielo aperto. La situazione, già grave, diventa paradossale considerando che tutto questo si trova a pochi metri dalla sede del IX Gruppo della Polizia Locale, che dovrebbe vigilare anche sul decoro urbano.

Amianto e salute pubblica: un rischio che non può essere ignorato

Tra i rifiuti abbandonati, la presenza di amianto rappresenta un pericolo concreto per la salute dei cittadini. L’esposizione prolungata alle sue fibre può causare gravi malattie, come tumori e problemi respiratori. La vicinanza di questo materiale altamente nocivo a una zona abitata è un problema che richiede un intervento immediato, non solo per garantire la sicurezza degli abitanti, ma anche per evitare che la situazione degeneri ulteriormente.

Roma, città simbolo di storia e cultura, si trova ancora una volta a fare i conti con un degrado urbano che colpisce in modo particolare le sue periferie. Via Acqua Acetosa Ostiense è solo uno dei tanti esempi di discariche improvvisate che punteggiano la città, rendendo evidenti i ritardi nella gestione dei rifiuti.

Queste situazioni danneggiano l’immagine della Capitale, tanto più in un periodo in cui Roma è sotto i riflettori per eventi di portata globale come il Giubileo. “Non possiamo tollerare che la città sia ridotta in queste condizioni”, affermano sempre più cittadini esasperati.

L’appello per un intervento deciso

La denuncia del deputato Luciano Ciocchetti si aggiunge alle richieste di intervento già avanzate dai residenti. “Non è accettabile che una situazione così grave passi inosservata”, ha dichiarato, sottolineando l’urgenza di una bonifica dell’area e di un monitoraggio costante per evitare che episodi simili si ripetano.

Il suo appello è rivolto al sindaco Roberto Gualtieri, invitandolo a intraprendere azioni concrete per garantire decoro e sicurezza ai cittadini di Roma.

Un problema che riguarda tutta la città

Il caso di via Acqua Acetosa Ostiense è lo specchio di una problematica più ampia che riguarda l’intera città. La mancanza di interventi tempestivi e di un piano efficace per la gestione dei rifiuti crea un senso di abbandono, alimentando il malcontento dei cittadini. È il momento di agire, con azioni concrete e mirate, per restituire alla Capitale il suo prestigio e il rispetto che merita.