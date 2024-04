Riformula il titolo mantenendo il significato originale

Acquaroli: Collaborazioni Cruciali per la Sicurezza Stradale

Allerta: Gestione e Sicurezza nelle Azioni Post-Incidente

Nel corso delle ultime 24 ore, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è stato attivamente coinvolto nelle operazioni successive all’incidente avvenuto nella galleria Vinci dell’autostrada A14. Durante questo periodo critico, ha mantenuto stretti contatti con importanti figure come i viceministri Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami, insieme all’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi. La collaborazione e la comunicazione costante sono state fondamentali per monitorare da vicino lo stato dei cantieri lungo il tratto interessato.

Il presidente Acquaroli ha espresso profonda preoccupazione per l’incidente tragico che ha causato la perdita di una vita e numerose ferite. Ha sottolineato l’importanza dei lavori in corso per adeguare le gallerie alle normative europee, richiamando l’obbligo legale e vitale di tali interventi. Grazie a un’attenta pianificazione dei cantieri negli ultimi tre anni, si è riusciti a ottimizzare i lavori per evitare situazioni di rischio durante periodi ad alto traffico come festività e periodi estivi.

Il governatore Acquaroli ha assicurato un impegno continuo nel vigilare sulle questioni di sicurezza stradale insieme ad Autostrade e al Ministero competente. L’obiettivo è implementare misure atte a attenuare l’impatto dei lavori di manutenzione essenziali e garantire il rispetto delle normative per migliorare sensibilmente l’infrastruttura e renderla più sicura per tutti gli utenti stradali. La tempistica per il completamento dei lavori critici che comportano la riduzione delle corsie è stata definita tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, tenendo conto di possibili variabili.

Il presidente Acquaroli ha evidenziato l’importanza strategica della Terza Corsia, ribadendo l’importanza di collaborazioni attive con il Governo, il Ministro Salvini e Autostrade per potenziare tale infrastruttura. L’urgente necessità di upgrade è motivata dalla saturazione e dall’intensità del traffico che rendono obsoleta l’attuale configurazione. L’obiettivo è modernizzare e adeguare l’infrastruttura alle esigenze attuali e future, garantendo un viaggio più sicuro ed efficiente per tutti gli utenti.

In un panorama in cui la sicurezza stradale è una priorità assoluta, la sinergia tra enti, istituzioni e organizzazioni come Autostrade diventa cruciale. Il costante focus sull’adeguamento normativo, la pianificazione attenta dei lavori e il potenziamento delle infrastrutture testimoniano l’impegno costante per garantire un sistema viario più sicuro e efficiente per tutti. Il lavoro congiunto di tutte le parti coinvolte è essenziale per creare un futuro in cui la sicurezza stradale sia una realtà tangibile e non solo un obiettivo da raggiungere.