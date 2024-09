Ripartono i concerti della Camera Musicale Romana: un viaggio nella musica brasiliana al Bioparco

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Redazione

Dal 29 settembre torna a Roma la Camera Musicale Romana, un’iniziativa che ha arricchito la cultura musicale della città da quando ha preso vita nel 2021. La Sala dei Lecci, situata nel Bioparco di Roma, diventa di nuovo un palcoscenico per grandi eventi. Questo spazio, con la sua grande vetrata che si affaccia sul verde, si trasforma in un accogliente giardino d’inverno, amato dal pubblico locale. La Stagione 2024 – 2025 si preannuncia ricca di occasioni per ascoltare musica di qualità e assistere a spettacoli teatrali di rilievo.

Un’apertura di stagione scintillante

Il duo che colpisce nel segno: Gio Marinuzzi e Stefano Indino

La Stagione 2024 – 2025 si aprirà con un duo di recente formazione ma già molto affiatato: la cantante e chitarrista Gio Marinuzzi e il fisarmonicista Stefano Indino. Marinuzzi è considerata una pioniera della musica brasiliana in Italia, avendo tracciato un percorso unico di crescita artistica tra Italia e Brasile. Stefano Indino, riconosciuto come uno dei migliori fisarmonicisti del panorama musicale italiano, contribuisce a rendere questo incontro artistico particolarmente interessante.

In questo primo concerto, i due artisti porteranno gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso le tradizioni musicali brasiliane. Marinuzzi, grazie alle sue esperienze collaborando con figure ravvicinate come Irio De Paula, ha maturato una profonda conoscenza dei vari stili musicali del Brasile, e questo si riflette nel programma della serata.

Un programma ricco ed evocativo

Il programma del concerto si rivela ricco e variegato, con un focus su alcuni dei compositori più influenti della musica brasiliana, sia del passato sia contemporanei. Le note della bossanova, dello choro, della samba e del baião verranno amalgamate in un affascinante viaggio musicale. Ogni brano racconterà una storia, e gli spettatori potranno apprezzare le molteplici sfumature della musica tradizionale brasiliana, un aspetto che ben si sposa con l’idea di una Stagione di Musica da Camera che vuole ampliare gli orizzonti culturali del pubblico.

Logistica e informazioni utili

Come raggiungere la Sala dei Lecci

Per chi desidera partecipare agli eventi della Camera Musicale Romana, è importante conoscere come arrivare alla Sala dei Lecci. La struttura è ben collegata attraverso diversi mezzi pubblici. È possibile prendere il tram numero 19 fino alla fermata ‘Bioparco‘ oppure utilizzare diversi bus, come il numero 3, 52, 53, 926, 217, 360, e 910. Inoltre, per chi arriva con la metropolitana, le stazioni ‘Flaminio’ e ‘Spagna’ sulla linea rossa sono entrambe vicine.

Chi opta per l’auto può approfittare di un ampio parcheggio situato lungo il viale del giardino zoologico. Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo per assicurarsi un posto a questi eventi attesi.

Dettagli sulla biglietteria e costi

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, è necessario tener presente che i tagliandi possono essere acquistati esclusivamente in loco, presso un apposito botteghino che sarà aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento. I prezzi sono accessibili: il biglietto intero costa € 18, mentre il prezzo ridotto è di € 12, riservato a soci, minori di 18 anni, over 65 e studenti universitari e di conservatorio.

Con un’offerta variegata e di alta qualità, la Camera Musicale Romana continua a rappresentare un’importante opportunità per tutti coloro che amano la musica e il teatro di insieme al cuore pulsante della capitale.