Riprendono i Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati: un ciclo autunnale da non perdere a Palazzo Chigi

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un’attesa che si fa musica: domenica 15 settembre, alle ore 19:30, la Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia ospiterà il primo concerto dell’autunno 2024 del ciclo “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”. Un evento musicale che promette di coinvolgere appassionati e neofiti, il quale si estenderà fino al 14 dicembre 2024 con ben dieci appuntamenti ricchi di talenti e opere di straordinaria bellezza.

Un programma ricco di talenti internazionali

La direzione artistica di un evento di prestigio

Sotto la direzione artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola, il ciclo autunnale del 2024 si distingue per un programma eclettico e affascinante. La selezione degli artisti comprende nomi di spicco della scena musicale internazionale. Tra gli ospiti più attesi ci sono il tenore Oleksandr Semchuck, la soprano Ksenia Mila e il Maestro Claudio Brizi, ma anche formazioni come il Quartetto Guadagnini e il Quintetto con due viole della Staatskapelle Dresden. Insieme a loro, si esibiranno giovani musicisti promettenti, segno di un’attenzione particolare verso le nuove generazioni e i loro talenti.

La varietà del programma musicale

La varietà proposta dalla Direzione Artistica si traduce in un’esperienza culturale avvincente che attraversa epoche e stili, con l’obiettivo di rendere omaggio a capolavori della musica classica. Ogni concerto sarà caratterizzato da una selezione di brani che non solo mettono in risalto la bravura degli interpreti, ma anche la ricchezza e la gamma espressiva della musica d’arte. Questo viaggio musicale porterà il pubblico a immergersi in un’atmosfera di emozioni, ricordi e scoperte, attraverso esecuzioni dal vivo che promettono di incantare e stupire.

L’inaugurazione con l’Estra Duo

Artisti emergenti in scena

Il concerto inaugurale del 15 settembre avrà come protagoniste due giovani artiste, il soprano Sofia Celenza e la chitarrista Aurora Orsini, formatesi nel 2020 per dare vita all’Estra Duo. Questa formazione si distingue per la fusione della limpidezza della voce sopranile con i timbri caldi e avvolgenti della chitarra classica, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Le due artiste porteranno sul palco le proprie esperienze e passione, elementi che caratterizzano non solo la loro musica ma anche le loro vite artistiche.

Un viaggio attraverso le folksongs

Il programma del duo, intitolato “Classical Folksongs”, rappresenta un’interessante esplorazione del legame tra musica popolare e compositori classici del Novecento. I brani che verranno eseguiti includono delle affascinanti interpretazioni di canti popolari inglesi, suggerendo l’influenza della tradizione folk nella composizione classica. L’esecuzione delle Siete Canciones Populares Españolas di Manuel de Falla offrirà un’ulteriore occasione per ascoltare come la musica popolare può dialogare con i linguaggi colti, creando un terreno fertile per nuove narrazioni musicali.

Il supporto delle istituzioni culturali

Un evento sostenuto da importanti entità

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” non sarebbero stati possibili senza il supporto della Coop Art di Roma e il patrocinio di istituzioni come il Ministero della Cultura, la Regione Lazio e il Comune di Ariccia. Questa rete di collaborazione sottolinea l’importanza della musica nella promozione della cultura e della comunità, facendosi portatrice di un messaggio di unità e creatività.

Informazioni per il pubblico

In vista di questo importante evento, gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni e prenotazioni chiamando il numero 3331375561. Un’opportunità imperdibile per essere parte di un ciclo di concerti che si preannuncia ricco di emozioni e scoperte musicali, nel suggestivo contesto di Palazzo Chigi.