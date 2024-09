Riprendono le visite serali alle Terme di Caracalla: un viaggio nel passato imperiale di Roma

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Le Terme di Caracalla, uno dei simboli più iconici dell’antica Roma, riaprono le porte per un’esperienza di visita serale che promette di immergere i partecipanti nell’affascinante storia di questa imponente struttura. A partire dal 28 settembre e fino al 31 ottobre, i visitatori potranno scoprire angoli nascosti di questo straordinario sito archeologico, grazie a un programma di nove esclusive visite guidate, organizzate dalla Soprintendenza Speciale di Roma. Scopriamo insieme cosa aspettarsi da questa straordinaria opportunità.

La rievocazione storica delle Terme di Caracalla

Un’opportunità unica di esplorazione

Le visite serali alle Terme di Caracalla offrono un’occasione imperdibile di esplorare luoghi normalmente invisibili durante il giorno. Ogni appuntamento sarà un viaggio nel tempo, in un ambiente che ha accolto gli antichi cittadini romani nei secoli scorsi. Le visite saranno condotte da esperti che guideranno i partecipanti verso i segreti storici e architettonici della grande struttura, ricca di marmi, mosaici e affreschi.

Le meraviglie sotterranee

Tra i punti salienti di questo tour serale ci saranno i sotterranei delle terme, un’area raramente accessibile al pubblico. Qui si potrà osservare la vera sala macchine che riforniva l’impianto di acqua calda e vapore, permettendo di comprendere appieno l’ingegneria avanzata dei romani. L’immensa infrastruttura era infatti progettata per offrire il massimo comfort agli utenti, e il suo funzionamento richiedeva un’abilità ingegneristica sorprendente per l’epoca.

In aggiunta, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire il mitreo, un luogo di culto tra i più grandi rinvenuti a Roma. Questi spazi sotterranei avevano un grande significato religioso e culturale, offrendo spunti interessanti sul sincretismo tra le diverse fedi praticate nella capitale imperiale.

Il fascino delle terme imperiali al calar del sole

Un’atmosfera incantevole

Le visite serali non sono solo un’opportunità per esplorare l’architettura delle terme, ma anche per vivere un’esperienza sensoriale unica. La bellezza del crepuscolo romano conferirà un’atmosfera magica ai resti architettonici, accentuando dettagli visivi che durante il giorno possono passare inosservati. Sarà un’occasione per ammirare la maestosità delle terme, che si erigono come vestigia del potere e della cultura romani.

Lo spettacolo dello specchio d’acqua

Un evento particolare durante le visite sarà la visione dello Specchio d’acqua, un’area che assume un aspetto affascinante al calar del sole. Grazie a un’illuminazione studiata ad hoc, i riflessi dell’acqua creeranno un effetto visivo che non è percepibile durante le ore di sole. Questo elemento aggiuntivo contribuirà a rendere ogni visita un’esperienza memorabile, unendo arte e architettura in uno scenario suggestivo.

Informazioni pratiche per i visitatori

Come partecipare alle visite

Le visite serali sono programmate in nove date specifiche, tutte organizzate dalla Soprintendenza Speciale di Roma. I partecipanti sono invitati a prenotare in anticipo per garantire la propria presenza, data la limitazione dei posti e l’alta richiesta attesa. Ogni visita sarà condotta da esperti che oltre a fornire spiegazioni storiche, offriranno anche curiosità e aneddoti legati alla vita quotidiana nell’antica Roma.

Cosa portare e come prepararsi

Si consiglia ai visitatori di indossare calzature comode e di portare con sé una giacca leggera poiché le temperature possono scendere durante le ore serali. Inoltre, è consigliabile arrivare con un po’ di anticipo per avere il tempo di acclimatarsi e godere dell’atmosfera circostante prima dell’inizio della visita.

Scopri i tesori nascosti e l’affascinante storia delle Terme di Caracalla, un’esperienza da non perdere per chi desidera approfondire le meraviglie dell’antica Roma.