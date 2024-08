Riqualificazione di piazzale Porta Pia: avviati i lavori con il coinvolgimento di commercianti e cittadini

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

La riqualificazione di piazzale Porta Pia, un’importante area di Roma, è finalmente iniziata. I lavori, avviati il 31 luglio, prevedono una serie di interventi che si protrarranno fino all’inizio del 2025, salvo imprevisti. Gli attuali interventi si concentrano sulla chiusura dei sottopassi, noto anche come “tombatura“. L’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere attivamente i cittadini e i commercianti locali per garantire una maggiore comprensione e accettazione del progetto.

Il significato della riqualificazione

La riqualificazione di piazzale Porta Pia non è solo un’operazione di restyling urbano, ma un progetto che mira a migliorare la vivibilità della zona. A differenza di interventi puramente estetici, il lavoro si propone di rendere la piazza più funzionale, ordinata e accessibile. Di fondamentale importanza è il coinvolgimento degli abitanti e dei commercianti, che rappresentano i principali fruitori dell’area e, pertanto, i più interessati ai cambiamenti in atto.

Nel corso degli ultimi anni, piazzale Porta Pia ha subito un degrado significativo, con la necessità di interventi mirati per migliorare l’infrastruttura e la qualità della vita nel quartiere. La “tombatura” dei sottopassi rappresenta un passo avanti per eliminare barriere fisiche e favorire spazi pubblici più ampi. Con questi lavori, le autorità mirano a creare un ambiente più accogliente sia per residents che per visitatori.

Incontro tra i cittadini e l’amministrazione comunale

Il 2 agosto, l’assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, insieme alla presidente del II municipio, Francesca Del Bello, hanno partecipato a un incontro con i commercianti e i cittadini di Porta Pia. Scopo della riunione è stato discutere le fasi di avanzamento dei lavori e ascoltare feedback e suggerimenti. La partecipazione dei cittadini è vista come un elemento fondamentale per il successo dell’intervento, permettendo di trovare un equilibrio tra le necessità del cantiere e quelle dei residenti.

Durante l’incontro, si è parlato ampiamente delle piccole modifiche al cronoprogramma dei lavori, affinché questo non interferisca con le attività commerciali, in particolare nel periodo natalizio. Questa sensibilità al tessuto commerciale locale è stata ben accolta, mostrando l’intenzione dell’amministrazione di portare avanti il progetto in sinergia con il contesto socio-economico della zona.

Interruzione dei lavori ad agosto

L’amministrazione ha deciso di interrompere i lavori nel mese di agosto per motivi legati alla fornitura dei materiali, ricevendo ampio consenso da parte di commercianti e cittadini. “Vogliamo garantire che il cantiere non impatti negativamente sulle attività commerciali,” ha dichiarato Segnalini. L’interruzione rappresenta non solo una scelta logistica, ma anche un segnale di collaborazione tra l’amministrazione locale e le attività presenti.

La decisione di posticipare alcune fasi dei lavori ha l’obiettivo di rendere più armonioso il processo di riqualificazione e permettere maggiori opportunità per gli esercizi commerciali durante la stagione estiva, tradizionalmente caratterizzata da un aumento del turismo e delle vendite.

Creazione della ‘zona 30’

Un aspetto rilevante emerso dall’incontro è la realizzazione della “zona 30”, un’iniziativa adatta per dare un ulteriore impulso alla riqualificazione del quadrante. “Entro l’anno, il Municipio intende mandare in gara il progetto per la zona 30, che contribuirà a rendere il quartiere più sicuro e vivibile,” ha spiegato Del Bello. Quest’iniziativa non solo migliorerà la qualità dell’aria e il traffico, ma favorirà anche una maggiore interazione tra persone, commercianti e spazi pubblici.

La creazione di spazi pubblici più ampi e gradevoli è dunque solo l’inizio di un percorso di collaborazione con continui scambi tra istituzioni e cittadini. Con il completamento dei lavori, si prevede che piazzale Porta Pia possa diventare un punto di riferimento per la comunità, promuovendo una nuova visione di urbanità e socialità nel cuore di Roma.