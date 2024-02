“Roberto Bolle, superospite a Sanremo 2024, racconta: ‘Un’emozione grandissima’”

Roberto Bolle ospite speciale al festival di Sanremo

Il famoso ballerino Roberto Bolle sarà l’ospite d’onore della serata finale del festival di Sanremo. Bolle ha dichiarato in conferenza stampa di essere molto emozionato per questa opportunità unica. Ha raccontato di come sia stato chiamato da Amadeus e abbia accettato immediatamente, nonostante avesse avuto uno spettacolo importante alla Royal Opera House di Londra la sera precedente.

“Essere qui al festival è una grandissima emozione. Quando Amadeus mi ha chiamato sono stato super felice e ho detto ‘ci voglio essere’ anche se questa settimana è stata molto importante per me perché proprio ieri sera ho avuto lo spettacolo forse più importante di questa mia stagione artistica: ieri sera ero a Londra a ballare alla Royal Opera House ed è stato uno spettacolo bello e molto particolare perché sono stato celebrato per i 25 anni come artista ospite alla Royal Opera House”, ha dichiarato Bolle.

Il ballerino ha anche condiviso un momento speciale che ha vissuto dopo la sua esibizione alla Royal Opera House: “È salito il direttore della compagnia a parlare, a omaggiarmi ed è stato un momento molto speciale perché non è usuale che un ballerino come ospite riesca a calcare un palcoscenico così prestigioso per 25 anni consecutivi”, ha raccontato Bolle.

Bolle ha ammesso di essere arrivato da poco a Sanremo, ma non ha potuto rifiutare l’invito di Amadeus, considerando il festival un palcoscenico straordinario. Ha anche annunciato un nuovo appuntamento per i suoi fan: “Ci sarà un’altra serata di danza sempre su Raiuno, in prima serata il 29 aprile su Rai1, che è la giornata internazionale della danza”, ha svelato il ballerino.

Un’opportunità unica per il festival di Sanremo

La partecipazione di Roberto Bolle al festival di Sanremo rappresenta un’opportunità unica per l’evento. La presenza del famoso ballerino conferisce al festival un tocco di eleganza e raffinatezza. Bolle, con la sua carriera di successo e il suo talento straordinario, è un vero e proprio simbolo della danza italiana e internazionale.

La scelta di invitare Bolle come ospite speciale dimostra l’attenzione del festival di Sanremo per la cultura e l’arte. La danza è un elemento fondamentale dell’arte e della cultura italiana, e la presenza di un artista di livello internazionale come Bolle contribuisce a valorizzare e promuovere questa forma d’arte.

Un nuovo appuntamento per gli amanti della danza

Oltre alla sua partecipazione al festival di Sanremo, Roberto Bolle ha annunciato un nuovo appuntamento per gli amanti della danza. Il 29 aprile, in occasione della giornata internazionale della danza, andrà in onda su Rai1 una serata dedicata alla danza, con Bolle come protagonista.

Questa serata rappresenta un’opportunità per il pubblico di ammirare la straordinaria tecnica e l’eleganza di Bolle, nonché di apprezzare la bellezza della danza in tutte le sue forme. Sarà un evento da non perdere per gli appassionati di danza e per tutti coloro che desiderano immergersi nell’arte e nella cultura.

