Roma-Athletic Bilbao: orario e modalità di visione della partita di Europa League

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La sfida tra Roma e Athletic Bilbao, primo turno di Europa League, si svolgerà giovedì 26 settembre alle ore 21 presso lo stadio Olimpico di Roma. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di iniziare il loro cammino in un torneo di prestigio come l’Europa League. Con una storia ricca di passione calcistica, la città eterna si prepara ad accogliere una partita che promette emozioni forti e un’atmosfera electrizzante.

Dove vedere Roma-Athletic Bilbao in diretta TV

Per gli aficionados del calcio che desiderano seguire il match in TV, Roma-Athletic Bilbao sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky. In particolare, la partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, che si confermano tra i leader nella trasmissione di eventi sportivi a livello nazionale. Gli abbonati ai servizi di Sky non dovranno perdere l’occasione di godersi una serata di grande sport. La copertura di Sky è nota per la qualità delle sue trasmissioni e per l’approfondita analisi pre e post partita, offrendo fin dal primo fischio informazioni dettagliate sulle squadre e sui giocatori, utile per ogni appassionato.

Oltre alla diretta della partita, i canali di Sky forniranno commento tecnico e statistico, garantendo un’esperienza di visione completa. Gli analisti di punta porteranno ai telespettatori le notizie più aggiornate su entrambe le formazioni, offrendo anche uno sguardo approfondito sulle probabili formazioni e gli stati di forma dei giocatori.

Dove vedere Roma-Athletic Bilbao in streaming

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà accessibile attraverso le applicazioni di Sky Go e Now. Entrambe le app possono essere utilizzate su una vasta gamma di dispositivi, inclusi smart TV, tablet e smartphone. Gli utenti possono attivare queste app su ogni comune smart TV e reperire l’evento nella sezione dedicata della Home di SkyQ. Inoltre, il match sarà visibile anche su piattaforme di gaming come PlayStation e XBox, offrendo così ulteriori opzioni a chi desidera seguire la partita in modo flessibile.

Coloro che non dispongono di un abbonamento Sky possono comunque seguire lo sviluppo della partita grazie ai canali social e ai principali portali sportivi, tra cui Il Corriere dello Sport – Stadio, che presenterà aggiornamenti in tempo reale, commenti e statistiche, rendendo non solo l’evento visibile ma anche emozionante per chiunque segua il calcio. Grazie a queste opzioni di visione, gli appassionati possono vivere l’intensità della competizione da casa o in movimento, mantenendo viva la connessione con il proprio sport preferito.