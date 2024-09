Roma batte Udinese 3-0: successo convincente nella quinta giornata di Serie A per la squadra di Juric

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Roma ottiene un’importante vittoria per 3-0 contro l’Udinese nel match della quinta giornata di Serie A. Questo incontro segna non solo il primo successo stagionale per i giallorossi ma anche il debutto del nuovo allenatore Ivan Juric, sbarazzatosi della vecchia gestione di De Rossi. Dopo la tempesta di dimissioni che ha colpito il club, la squadra mostra un deciso cambiamento di approccio e una coesione ritrovata sul campo.

Il contesto della partita: le sfide interne della Roma

La transizione tecnica e le aspettative

Il momento era critico per la Roma: l’esonero dell’ex tecnico De Rossi, unito alle dimissioni del CEO Lina Souloukou, aveva creato un clima di tensione, sia all’interno che all’esterno del club. I momenti di fragilità evidenziati nelle prime giornate di campionato chiedevano una reazione immediata. Juric, con la sua reputazione di allenatore capace di motivare e ristrutturare le squadre, si è trovato di fronte a una sfida significativa per ridare slancio alla squadra. Il match contro l’Udinese si collocava quindi come un appuntamento cruciale, non solo per il risultato ma anche per la credibilità del nuovo progetto.

I tifosi e il supporto dalla curva

Un altro aspetto a cui prestare attenzione era il sostegno dei tifosi. La Curva Sud, tradizionalmente intensa e passionale, ha assistito al match lasciando intravedere un clima di sottile tensione. La presenza dei supporter si è materializzata solo dopo 28 minuti dall’inizio della partita. Questa situazione stressante evidenziava un messaggio chiaro: la squadra doveva rispondere sul campo per riconquistare la fiducia e l’affetto dei propri tifosi.

Le fasi salienti del match

L’attacco orchestrato da Dovbyk

Il match inizia con un forte impatto della Roma, che trova subito il primo gol grazie all’abile controllo e alla prontezza di Dovbyk, che insacca la rete al 19′. L’attaccante ucraino si dimostra non solo un realizzatore ma anche un elemento chiave nella costruzione del gioco offensivo. A lui si deve il rigore procurato e poi trasformato da Dybala, che sigilla il raddoppio al 49′. Questa ondata di energia culmina nel terzo gol della serata, firmato da Baldanzi, entrato dalla panchina e subito protagonista al 70′.

Gioco difensivo e strategia di Juric

Un elemento che ha caratterizzato la performance giallorossa è stata la solida strategia difensiva, ineccepibilmente orchestrata da Juric. La Roma ha mostrato una marcatura a uomo che ha disorientato gli attaccanti avversari, portando a una prestazione difensiva complessivamente convincente. I giallorossi hanno difeso con determinazione, riducendo al minimo le occasioni da rete dell’Udinese.

Le valutazioni individuali dei calciatori

Prestazioni chiave e note dolenti

Le pagelle di RomaToday offrono un quadro chiaro sull’andamento individuale dei giocatori. Svilar ha brillato con un’importante parata su Thauvin, confermando di essere una sicurezza tra i pali. Mancini ha consolidato il suo ruolo di leader della difesa, mentre Dovbyk si è distinto come miglior giocatore in campo con una valutazione di 7.5 per il suo impatto decisivo.

Definite anche le note dolenti, con Pellegrini che ha faticato a trovare il ritmo e ha raccolto fischi dal pubblico durante la sua prestazione. La sua sostituzione ha aperto la strada a Baldanzi, che ha immediatamente dimostrato il proprio valore con un goal.

Il nuovo corso della gestione Juric

Concludendo l’analisi, la prima panchina di Juric si è dimostrata promettente. La squadra ha mostrato miglioramenti tangibili, non solo nel gioco ma anche nel morale, fondamentale per affrontare le prossime sfide in campionato. La coesione ritrovata e l’approccio tattico hanno tracciato una direzione positiva per la Roma, che ora punta con determinazione a consolidare il proprio status in Serie A.