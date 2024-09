Roma conquista il mondo: grandi eventi trainano il turismo e l’economia cittadina

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Roma, con la sua ricca storia e cultura, continua a attrarre visitatori da ogni angolo del pianeta, grazie anche a una strategia mirata sui grandi eventi. L’assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, guidato da Alessandro Onorato, sta investendo energie significative per rendere la Capitale un polo d’attrazione per concerti, manifestazioni sportive e eventi culturali. Notizie recenti sull’andamento del turismo romano e l’imminente arrivo di David Gilmour, ex chitarrista dei Pink Floyd, confermano questa tendenza positiva e il rafforzamento dell’identità turistica della città.

Roma chiude l’anno con risultati record

Turisti in aumento e prospettive future

Nel contesto della presentazione dei nuovi corsi di formazione professionale in collaborazione con Bulgari, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha fornito dati entusiastici riguardo al turismo di alta qualità nella Capitale. Secondo il sindaco, Roma si appresta a chiudere il 2024 con un impressionante totale di 50 milioni di arrivi, un segnale chiaro di ripresa e crescita. Questo incremento rappresenta una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, evidenziando un aumento di 90 mila addetti, di cui 2.000 in più rispetto allo scorso anno.

Gualtieri ha anche sottolineato un’importante transizione nel settore turistico, da servizi meno retribuiti e informali a professioni ad alta specializzazione. Questo cambiamento mira a elevare la qualità dell’occupazione, favorendo la formazione e offrendo contratti che riflettano le competenze necessarie nel panorama turisticamente evoluto. La sfida del “mismatch” occupazionale evoca dunque una necessità di adattamento delle professionalità alle esigenze di un turismo di qualità che la Capitale sta cercando di promuovere.

David Gilmour: un evento di richiamo internazionale

Il concerto al Circo Massimo

L’attesa per i concerti di David Gilmour, che avranno luogo al Circo Massimo, è palpabile. Alessandro Onorato ha confermato che i sei show del grande musicista britannico sono già sold out, attirando circa 90 mila spettatori. Questo evento non solo mette in luce la popolarità dell’artista, ma dimostra anche la capacità di Roma di ospitare eventi di caratura mondiale.

Il pubblico atteso è perlopiù internazionale: il 33% dei biglietti è stato acquistato da turisti provenienti da Germania, Francia e Regno Unito, mentre un’importante percentuale, il 47%, arriverà da altre regioni d’Italia. Questi numeri evidenziano il potenziale economico che eventi di questo calibro possono portare, riflettendo non solo sul turismo, ma anche sull’occupazione locale, con ricadute positive in settori quali ristorazione, ospitalità e commercio.

L’impatto economico degli eventi

La scelta di Gilmour di esibirsi a Roma per il lancio del suo ultimo album “Luck and Strange”, abbandonando altre metropoli europee, è un segno forte ed evidente del riconoscimento che la Capitale sta ricevendo a livello globale. Onorato ha ribadito il prestigio di tali eventi come trionfo della strategia di marketing turistico adottata dall’amministrazione di Gualtieri.

L’arrivo di un artista del suo calibro non è solo un momento di svago, ma un’opportunità per Roma di consolidare la sua reputazione come attrazione culturale. Gli effetti positivi di rilievo sono attesi non solo per l’indotto generato ma anche per la promozione generale della città come destinazione ideale per eventi di livello mondiale, che possono coinvolgere turisti con un alto potere d’acquisto e in cerca di esperienza culturale autentica.

In questo panorama vibrante, mentre Roma si appresta a stare sotto i riflettori con eventi di grande richiamo, la città guarda a un futuro di opportunità e crescita.