Roma: finalmente si riparte con il progetto della pista ciclopedonale Magliana-Valco San Paolo

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’idea di realizzare una pista ciclopedonale che colleghi la Magliana a Valco San Paolo affonda le radici nel 2005, ma ora sembra tornare alla ribalta con nuove prospettive di realizzazione. Questo progetto, parte integrante di un piano di recupero urbanistico, promette di offrire un collegamento sostenibile per i residenti di due quartieri rivestiti da una forte densità abitativa. L’approvazione della mozione presentata dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle, Linda Meleo, ha riacceso l’interesse per l’opera, già finanziata con fondi regionali. Approfondiamo i dettagli di questo ambizioso progetto.

Un progetto storico: la pista ciclopedonale a Magliana

Il progetto della pista ciclopedonale che attraversa il Tevere si trova in cantiere dal 2005 e ha un costo stimato di 3,5 milioni di euro. Inizialmente concepito per il transito di motocicli, è ora destinato esclusivamente a ciclisti e pedoni. Questa scelta rappresenta un segnale chiaro verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

La pista sarà realizzata per connettere vicolo Pian Due Torri, nella zona della Magliana, a via Nicola Parravano. Oltre a servire come asse di comunicazione tra questi due punti, l’infrastruttura permetterà l’accesso a importanti luoghi di interesse, come il campus dell’Università Roma Tre e l’impianto sportivo Alfredo Berra. Tale progetto, dunque, non solo favorisce la mobilità dolce ma riveste anche un’importanza strategica per migliorare l’accessibilità agli istituti educativi e alle strutture sportive.

La riattivazione del progetto ha anche trovato supporto in iniziative pubbliche, come una raccolta firme che ha avuto luogo nel 2023 per consolidare la richiesta di trasporti più sicuri e accessibili. Adesso, l’assessorato all’Urbanistica di Roma si prepara a prendere in carico la gestione e l’implementazione di questa iniziativa.

Un ponte ciclopedonale lungo un chilometro: dettagli e impegni

Durante la recente seduta dell’Assemblea capitolina, il progetto del ponte ciclopedonale ha riacquistato terreno nei dibattiti pubblici, risvegliando l’entusiasmo tra i sostenitori della mobilità sostenibile. Linda Meleo ha sottolineato l’importanza della realizzazione della pista per “ricucire il territorio in modo green”, un tema sempre più attuale nelle politiche urbane.

L’infrastruttura non solo garantirà un collegamento diretto tra i due quartieri, ma si integrerà anche con altri progetti di mobilità previsti nel piano urbanistico di Roma, come il Pums e il Prg . Questi documenti pianificatori evidenziano l’impegno dell’amministrazione nel promuovere stili di vita più sostenibili e nel contrastare l’uso dei mezzi di trasporto inquinanti.

Un aspetto interessante riguarda la futura interconnessione con il sistema di trasporti delle funivie, in particolare la funivia EUR Magliana-Villa Bonelli, che avrà una stazione intermedia in via dell’Impruneta. Questo collegamento garantirà un accesso più rapido e diretto per gli studenti e gli utenti di queste zone, incrementando ulteriormente l’efficacia della rete di mobilità dolce.

L’approvazione della mozione da parte della maggioranza rappresenta un’importante rivincita per il Movimento 5 Stelle, che ha posto la mobilità sostenibile al centro della propria agenda politica. La volontà di procedere nella realizzazione di questa infrastruttura segna un passo fondamentale verso l’attenzione ai bisogni dei cittadini di Roma e alla creazione di un ambiente urbano più vivibile e rispettoso dell’ecosistema.