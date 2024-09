Roma Jewelry Week 2024: la quarta edizione celebra il gioiello contemporaneo nella Capitale

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Dal 27 settembre al 6 ottobre 2024, Roma sarà nuovamente al centro della scena internazionale del gioiello con la quarta edizione della Roma Jewelry Week . L’evento, che si preannuncia ricco di attività, avrà un’anteprima il 25 settembre presso Villa Altieri e culminerà con eventi di punta ai Mercati di Traiano, dal 4 al 6 ottobre. L’iniziativa rappresenta un’importante vetrina per l’arte del gioiello contemporaneo e un’occasione per esplorare la cultura orafa della capitale.

Un evento di respiro internazionale

La Roma Jewelry Week è un’iniziativa che mira a promuovere e valorizzare il gioiello d’arte e contemporaneo, oltre a mettere in luce le tradizioni orafe storiche di Roma. Quest’anno, l’evento è organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio I Roma Centro e altre istituzioni pubbliche e private, dimostrando il sostegno delle autorità locali per la promozione dell’arte orafa. Diverse le realtà coinvolte, dalle accademie alle gallerie d’arte, con la partecipazione di oltre 170 artisti e designer provenienti da ogni parte del mondo.

La manifestazione include conferenze, esposizioni e workshop, evidenziando la creatività degli artisti orafi e il loro lavoro nel contesto del “Made in Italy”. Questa edizione si snoda attraverso un programma di eventi che spaziano dall’arte contemporanea al design di gioielli, offrendo a romani e turisti l’opportunità di apprezzare e approfondire l’arte orafa in tutte le sue forme.

Tema del 2024: Infinito Barocco

Per la quarta edizione, il tema scelto è “Infinito Barocco”, che invita a riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sull’idea di infinito in una prospettiva contemporanea. Attraverso questo tema, la RJW vuole esplorare come il gioiello possa rappresentare non solo bellezza, ma anche storie e significati più profondi. Ogni pezzo esposto sarà concepito come un’opera d’arte che trasmette emozioni e narrazioni, puntando sulla bellezza dell’imperfezione e la varietà delle forme.

Il concetto di “Infinito Barocco” si traduce in creazioni che resistono al passare del tempo e si distaccano dalle convenzioni, sia nelle tecniche utilizzate che nei materiali scelti. Gli artisti e designer coinvolti sono invitati a esprimere la loro interpretazione di questo tema, rendendo l’evento un’occasione di dialogo e confronto tra generazioni di creativi.

Anteprima e inaugurazione a Villa Altieri

L’anteprima della Roma Jewelry Week avrà luogo il 25 settembre presso Villa Altieri, un luogo di grande rilevanza storica e culturale. In questa occasione, sarà presentata la mostra “Infinito Barocco – infinito”, che vedrà esposte opere di tre gruppi di artisti: Alteravanguardia, KOK Kollettivo Orafo Kontemporaneo e Incinque Jewels. Saranno messe in luce le connessioni tra arte, filosofia e gioielleria, creando un dialogo tra la tradizione e l’innovazione.

L’inaugurazione ufficiale si svolgerà il 27 settembre alle 9:30, con una conferenza dal titolo “Lo stato dell’Arte nel mondo del gioiello”, che esplorerà il significato contemporaneo del gioiello come forma d’espressione. Questo incontro darà il via a una serie di eventi che si protrarranno fino al 6 ottobre, culminando con la mostra principale ai Mercati di Traiano.

Eventi e programmi fino al 6 ottobre

Dal 30 settembre al 6 ottobre, Roma ospiterà numerosi eventi legati alla RJW, dimostrando l’interesse crescente per il settore del gioiello contemporaneo. Uno dei momenti salienti sarà rappresentato dai tour di visite guidate nei Rioni di Roma, specialmente orientati a far conoscere la storia e l’artigianato locale. Saranno previste visite esclusive a luoghi significativi nel panorama orafa romano, come la Domus di Bulgari.

Inoltre, il 1° ottobre comincerà il Workshop di progettazione di un orologio artistico, promosso da artisti e designer dell’IED Roma e dell’Accademia Italiana. La RJW non solo offrirà uno spazio per l’esposizione, ma favorirà anche un dialogo attivo tra artisti emergenti e affermati.

Eventi come la mostra di Anna Retico e la presenza di ospiti internazionali arricchiranno ulteriormente il programma, essendo il giusto coronamento di un’iniziativa che si propone di elevare il gioiello a forma d’arte celebrando la tradizione e l’innovazione.

Per tutti coloro interessati a scoprire il ricco palinsesto della Roma Jewelry Week 2024, ulteriori dettagli possono essere reperiti sul sito ufficiale della manifestazione.