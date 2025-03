Roma protagonista della Settimana del Cervello con “Sportello Memor-Abile”

Ultimo aggiornamento il 20 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

In occasione della Settimana del Cervello (10-16 marzo), Roma ospita l’iniziativa “Sportello Memor-Abile”, un evento organizzato dal Centro Demenze della Geriatria (CDCD) del Policlinico Umberto I – Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l’ASP Istituto Romano San Michele, il Municipio Roma II e il CDCD Nuovo Regina Margherita della ASL RM1.

Un impegno concreto per la salute cerebrale

L’evento si è tenuto presso la sede di Via G. A. Guattani 17, attualmente sede del Centro Diurno Demenze Sant’Eufemia, struttura specializzata nel trattamento semi-residenziale di persone con diagnosi di Alzheimer o altre forme di demenza e disturbi cognitivi di lieve o moderata gravità.

Nel corso dell’incontro, esperti geriatri, neuropsicologi e operatori socio-sanitari hanno affrontato importanti tematiche riguardanti l’invecchiamento cerebrale, approfondendo in particolare:

Tecniche per un invecchiamento sano

Vulnerabilità della mente umana

Fattori di rischio nell’invecchiamento patologico

nell’invecchiamento patologico Strategie preventive per le malattie legate all’età

Il confronto tra specialisti

All’incontro sono intervenuti autorevoli professionisti del settore, fra cui il Prof. Giovambattista Desideri, Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria presso la Sapienza Università di Roma, e il Prof. Evaristo Ettorre, responsabile dell’Unità di Valutazione Geriatrica e del CDCD del Policlinico Umberto I.

Neuroscienze e memoria, pilastri della prevenzione

L’iniziativa ha messo in luce il ruolo cruciale delle neuroscienze e delle abitudini comportamentali come strumenti essenziali nella prevenzione primaria del decadimento cognitivo. L’integrazione di approcci sanitari e sociali è stata definita come chiave per promuovere un efficace percorso di invecchiamento cerebrale.

Particolare enfasi è stata posta sull’importanza della memoria e sull’uso delle nuove tecnologie per migliorare e mantenere le funzionalità cerebrali, ritardando i processi degenerativi.

Il Centro Diurno Sant’Eufemia, supporto indispensabile per famiglie e pazienti

Il Centro Diurno Demenze Sant’Eufemia dell’ASP San Michele riveste un ruolo centrale nel sistema socio-sanitario della capitale. Attraverso un Piano di Assistenza Individuale, il Centro mira a rallentare la degenerazione cognitiva, valorizzando le capacità residue dei pazienti.

Inoltre, offre sostegno psicologico e sociale indispensabile ai familiari e ai caregiver, supportandoli nella complessa gestione quotidiana delle persone affette da Alzheimer.

L’iniziativa testimonia l’importanza della collaborazione istituzionale e della diffusione della cultura della prevenzione e della cura per affrontare efficacemente le sfide dell’invecchiamento cerebrale.