Roma: Ritardo apertura metro C tra San Giovanni e Giardinetti

Ritardi sulla Linea Metro C: Atac Gestisce la Situazione

Atac ha comunicato un ritardo di oltre un’ora nell’apertura del tratto urbano della Linea Metro C da San Giovanni a Giardinetti. Questo problema è stato causato da un precedente inconveniente agli impianti di telecomunicazione, che fortunatamente è stato risolto. La società di trasporti sta attualmente lavorando per gestire la situazione in modo efficiente.

Per un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto, il tratto urbano della linea metro C da San Giovanni a Giardinetti apre con oltre un’ora di ritardo. Lo comunica Atac.

Gestione del Servizio con Bus Sostitutivi

Per garantire la continuità del servizio e la sicurezza dei passeggeri, Atac ha attivato bus sostitutivi tra San Giovanni e Giardinetti. Questa misura temporanea è stata adottata per consentire una verifica dettagliata delle condizioni di tracciato, come richiesto dalle procedure di sicurezza in caso di marcia autonoma.

Le procedure di sicurezza in caso di marcia autonoma impongono una verifica dettagliata delle condizioni di tracciato che sono in corso e per questo Atac sta gestendo temporaneamente il servizio tra San Giovanni e Giardinetti con bus sostitutivi, spiega Atac.

Monitoraggio Costante della Situazione

Atac sta monitorando costantemente la situazione e lavorando per ripristinare il regolare servizio sulla Linea Metro C il prima possibile. I passeggeri sono invitati a seguire gli aggiornamenti forniti dall’azienda e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto di eventuali ritardi e modifiche temporanee al servizio.

