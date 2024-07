Roma sotto shock: femminicidio in zona Portuense

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un tragico giovedì a Roma

Giovedì 4 luglio è stata una giornata funesta per la città di Roma, in particolare per la zona Portuense. Le forze dell’ordine sono intervenute per un femminicidio che ha scosso l’intera comunità. La vittima, Manuela Petrangeli, una stimata fisioterapista di 50 anni, è stata freddamente uccisa mentre si trovava appena uscita dal lavoro. La tragedia si è consumata con un colpo di fucile al torace, un gesto violento che ha lasciato attoniti i residenti del quartiere e non solo.

L’orrore di un crimine di odio

L’assassino di Manuela Petrangeli si è rivelato essere il suo ex compagno, un gesto di estrema violenza che ha destato una profonda indignazione nella società romana. Le immagini dei rilievi delle forze dell’ordine sul luogo del delitto raccontano la crudele dinamica dell’omicidio che ha sconvolto non solo i vicini, ma l’intera città. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media nazionali, portando alla luce ancora una volta la drammatica realtà dei femminicidi, un fenomeno che continua a mietere vittime nel nostro Paese.

Giustizia per Manuela

Il colpevole dell’omicidio di Manuela Petrangeli si è prontamente costituito alle autorità, ma nulla potrà riportare in vita la donna e lenire il dolore dei suoi cari. La comunità romana si è stretta attorno alla famiglia della vittima, manifestando solidarietà e indignazione per quanto accaduto. È necessario un cambio di mentalità e un’impegno collettivo per combattere la violenza di genere e porre fine a tragedie come quella che ha colpito Manuela, una donna forte e apprezzata che non merita di essere ricordata come vittima di un odio cieco e insensato.

