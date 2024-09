Roma Storia Festival 2024: torna il grande evento culturale dedicato alla storia della Capitale

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Dal 19 al 22 settembre 2024, Roma ospiterà la terza edizione del Roma Storia Festival, un’importante manifestazione culturale che permette al pubblico di immergersi nella ricca storia della Capitale. Con 19 eventi in programma, tra cui 18 lezioni magistrali gratuite e un incontro tra studenti, l’iniziativa promette di attrarre storici, scrittori e appassionati di cultura. Promosso dalla Camera di Commercio di Roma e curato dagli Editori Laterza, il festival avrà luogo in suggestive location come piazza di Pietra e la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, nel cuore della città.

Il tema dell’edizione 2024: “Il carattere dei romani”

Un viaggio nel tempo attraverso i secoli

Il tema centrale di quest’edizione è “Il carattere dei romani”, un argomento che offre spunti per riflessioni approfondite sulle peculiarità culturali e storiche della Capitale nel corso dei secoli. La manifestazione si propone di esplorare l’evoluzione del carattere romano attraverso una varietà di discipline, dalla storia all’arte, dal cinema alla letteratura, fino a toccare aspetti della cultura gastronomica e della filosofia. Questo approccio multidisciplinare permetterà di fornire un’immagine complessiva e sfaccettata di cosa significhi essere romani.

Le location storiche del festival

Le prestigiose location che ospiteranno gli eventi includono la storica piazza di Pietra e la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, simboli della gloria e della cultura romana. La scelta di questi spazi non è casuale: infondono ai dibattiti e alle lezioni un’atmosfera unica, legata indissolubilmente alla storia della città. Gli organizzatori vogliono che il festival non sia solo un momento di apprendimento, ma anche un’esperienza culturale immersiva, capace di far vivere ai partecipanti l’essenza della storia di Roma.

Il coinvolgimento della comunità e delle giovani generazioni

La partecipazione degli studenti

Uno dei momenti salienti del festival sarà l’incontro dedicato agli studenti, previsto per la mattina di venerdì. Questo evento rappresenta un’opportunità per le nuove generazioni di confrontarsi con la storia e con i relatori in un contesto stimolante e informale. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla cultura, stimolando curiosità e riflessioni sul passato, al fine di costruire una consapevolezza storica che possa accompagnarli nella loro crescita personale e sociale.

La risposta del pubblico alle edizioni precedenti

Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che, essendo gratuita e aperta a tutti, si rivolge a un pubblico ampio e variegato. Anche Giuseppe Laterza, uno dei promotori del festival, ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovato interesse del pubblico, evidenziando come le precedenti edizioni abbiano riscontrato un ottimo riscontro in termini di affluenza e partecipazione. Questo testimonia un forte desiderio di approfondimento e collezione del sapere da parte della comunità romana e non solo.

Un programma ricco e variegato

Lezioni magistrali e figure storiche femminili

Il programma del Roma Storia Festival presenterà un calendario ricco di lezioni magistrali che spazieranno su una vasta gamma di argomenti. Saranno messe in luce le figure femminili che hanno segnato la storia romana, da Messalina a Vittoria Colonna, passando per Lucrezia e Elsa Morante. Questi approfondimenti offrono l’opportunità di scoprire le storie di donne che hanno avuto un ruolo cruciale nella cultura e nella società romana, evidenziando quanto spesso la loro influenza sia stata trascurata nei discorsi storici tradizionali.

Un incontro di storici e culturali

Sul palco si alterneranno storici e esperti di fama internazionale, pronti a condividere le loro scoperte e riflessioni con il pubblico presente. La varietà degli argomenti trattati e la qualità dei relatori faranno del festival un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire la conoscenza della storia di Roma in modo stimolante e accessibile. La combinazione di incontri, lectio e dibattiti permetterà di esplorare in modo critico il fascino senza tempo della Capitale e il suo indiscutibile impatto sulla cultura occidentale.

L’attesa per il Roma Storia Festival 2024 cresce costantemente, con l’aspettativa di un evento che promette di essere tanto educativo quanto coinvolgente, capace di attrarre un ampio pubblico di appassionati e curiosi della storia di Roma.